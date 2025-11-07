El PSOE exige la dimisión inmediata del alcalde de Ribadesella: "Maniobró para conseguir un empleo en su propio Ayuntamiento"

La Agrupación Socialista de Ribadesella ha exigido este viernes la dimisión inmediata e irrevocable del alcalde, Pablo García (PP), tras conocerse una sentencia que anula la adjudicación a sí mismo de una plaza de encargado de obras en el Ayuntamiento. Los socialistas consideran que la resolución judicial confirma las graves irregularidades que habían denunciado, lo que, a su juicio, hace insostenible la continuidad del regidor al frente de la Alcaldía.

Santiago del Pozo, secretario general de la Agrupación Socialista de Ribadesella, ha afirmado que el fallo constata que el Alcalde "maniobró para conseguir un puesto de trabajo en su propio Ayuntamiento". La sentencia, que no impone costas a ninguna de las partes, según el PSOE, por la complejidad del caso, no es firme y deja abierta la posibilidad de recurso.

Unos hechos "gravísimos"

Del Pozo ha calificado los hechos de "gravísimos" y ha declarado que este tipo de comportamientos son "absolutamente inadmisibles en política y no tienen otra salida que su dimisión". Ha asegurado que los vecinos "merecen a un alcalde que mire más por el futuro de Ribadesella y no por su propio futuro".

Paulo García, este viernes, en el Ayuntamiento de Ribadesella. / LNE

Ramón Canal, portavoz del Grupo Municipal Socialista, ha explicado los detalles de la sentencia, que asume los argumentos del recurso contencioso-administrativo: el Alcalde "debió haberse abstenido en todo momento al ser juez y parte".

Intervención "decisiva" y "determinante"

La sentencia, según el portavoz municipal, concluye que la intervención del regidor en la designación del tribunal de selección fue "decisiva" y "determinante", lo que quebró la imparcialidad del proceso. Canal ha leído el fallo, que se refiere a la publicación de la relación final de aspirantes aprobados, "anulando la misma por no ser conforme a derecho y dejándola sin efecto".

Álvaro Valle, secretario de Política Municipal de la Federación Socialista Asturiana (FSA), ha trasladado la controversia municipal al ámbito autonómico al recordar que el presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, calificó en su día como "magnífica" la labor del Alcalde cuando "ya se conocía la resolución de todo este procedimiento".

Mensaje a Álvaro Queipo

"La pregunta que nos hacemos los socialistas asturianos es ¿qué tiene que decir hoy el presidente del PP de Asturias?", ha planteado Valle, que ha añadido: "Si Pablo García ya va tarde para dimitir, Álvaro Queipo está tardando en manifestarse". Ha instado al presidente del PP asturiano a elegir entre "seguir apoyando a un compañero que la justicia dice que usó su condición de alcalde para aumentar sus opciones en todo este proceso" o "defender la transparencia en la política municipal".

Paulo García consiguió por sorteo la plaza de encargado de obras el pasado 8 de abril después de que los dos primeros candidatos renunciasen al puesto. El procedimiento para cubrir la plaza de encargado de obras se había iniciado en el anterior mandato (2022), con el PSOE el el gobierno local.

"No interferí en el proceso"

El Alcalde ha destacado que la sentencia señala que se produjo "un defecto de forma en un trámite administrativo". Anuncia que no la recurrirá, porque quiere "cortar el circo mediático que quieren orquestar desde el PSOE en torno a mi persona para utilizarlo políticamente, con el único fin de dañar mi imagen pública, la de este ayuntamiento y la de Ribadesella".

"No me preocupa la plaza, de la que no he tomado posesión. Para mí es de vital importancia que haya total claridad, sabiendo que no interferí en ningún momento en el proceso, ni en el procedimiento", ha señalado. "No sugerí a un solo miembro, ni moví ni una coma de la designación que me presentaron a la firma. Fue un trámite ordinario que no influyó en absoluto en el resultado final", ha concluido el Alcalde, que ha anunciado que se solventará el defecto de forma "cuanto antes".