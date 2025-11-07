El pueblo de Asturias donde Papa Noel llega en tirolina y tienen su propio sello navideño

En barco, en camello, en carroza, en caballo o en tractor. Papa Noel hace su entrada en los pueblos de Asturias de muchas maneras. Pero hay un lugar donde llega en tirolina. Se lanza ante la espectación de cientos de personas que, cada año, aguardan el momento con ilusión.

La Navidad en Cangas de Onís es muy especial. Un portal de Belén monumental, el mercadillo navideño y la gran iluminación del Puente Romano son algunos de los reclamos de estas fechas en la capital del antiguo Reino de Asturias.

Entre todas las actividades, destaca la tarde del 24 de diciembre, cuando decenas de niñas y niños, junto a familiares, esperan por la especial llegada de Papá Noel en tirolina. Se lanza desde el balcón de la Casa Consistorial, dejando sorprendidos a buena parte de los peques. Aterriza en la avenida de Covadonga donde comparte unos momentos con el público asistente al evento.

Nuevo alumbrado

El Ayuntamiento ha firmado el nuevo contrato del alumbrado navideño, para una Navidad "más bonita, eficiente y sostenible. Más luz y más lugares: este año se iluminarán las calles de Cangas y también los dos pueblos con más población del concejocien por ciento LED, lo que propicia menos consumo, menos emisiones, más respeto por el entorno. Cangas vuelve a brillar con fuerza. "¡La magia de la Navidad empieza aquí!", ha destacado el regidor, José Manuel González Castro.

Parte de los artilugios luminosos que se están instalando en Cangas de Onís. / J. M. Carbajal / 

Sellos navideños

Correos puso en octubre a la venta sus sellos dedicados a la Navidad. Los protagonistas son este año Torrejón de Ardoz, en Madrid, y Cangas de Onís, en el Oriente asturiano. De este último se han editado 90.000 ejemplares en el que el protagonismo es del Belén navideño que se instala en el puente romano de la capital canguesa, conocido como El Puentón.

Torrejón de Ardoz, que posee el mayor parque de atracciones dedicado a la Navidad y una fiesta navideña declarada de Interés Turístico Regional, es el protagonista de los sellos de tarifa A; mientras que Cangas es el elegido para los sellos de tarifa B. El sello cangués tiene un coste de 1,85 euros y un tamaño de 40,9 por 28,8 milímetros.

Marisa Otero Pérez y Ana Gallinar Vega, de la Oficina de Correos de Cangas de Onís con el sello y el sobre conmemorativo. / J. M. Carbajal

Correos se fijó en Cangas por la característica decoración navideña que cada año se instala en el arco central del icónico puente romano: un misterio luminoso suspendido sobre el río Sella. Esta representación se ha convertido en símbolo de identidad de las navidades canguesas, atrayendo a miles de visitantes que se acercan a contemplar y fotografiar esta estampa única. Su inclusión en la emisión navideña de Correos "supone un reconocimiento al patrimonio, la tradición y la belleza de Cangas de Onís, consolidando su imagen como referente turístico y cultural en estas fechas".

El sello forma parte de la colección "Navidad 2025", y está disponible en las oficinas de Correos y en la tienda online de la entidad postal, tanto de forma individual como en pliegos conmemorativos. Con esta emisión, Cangas de Onís entra a formar parte de la historia filatélica de España, llevando su puente y su Belén a hogares y colecciones de todo el país.