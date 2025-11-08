Nueve horas atrapados en una cueva por la que bajaban cataratas de agua: el increíble rescate de dos espeleólogos asturianos de noche y en medio de una fuerte tormenta

Increíble rescate de dos espeleólogos en plena noche en una cueva de los Picos de Europa, en Demués (Onís). Dos hombres de 40 y 47 años y vecinos de Salas y Oviedo, respectivamente, quedaron atrapados este viernes en una gruta, llamada Cueva del Agua, al verse sorprendidos por una fuerte tormenta. Eso provocó que el agua comenzase a arrollar de manera vertiginosa, provocando fuertes corrientes y cataratas que hicieron imposible a los espeleólogos retroceder y salir de la cueva. En ella estuvieron casi nueve horas. Las imágenes del rescate son impactantes.

La llamada de alerta al 112 se produjo de madrugada, a las 01.14 horas. Hasta allí se desplazaron tres integrantes del Greim (Grupo de Rescate e Intervención en Montaña) de la Guardia Civil con base en Cangas de Onís, especializados en este tipo de intervenciones. Los dos asturianos atrapados en algún lugar de la gruta se habían adeantrado en ella por la tarde, aproximadamente sobre las 19.00 horas. Lo hicieron para completar unas líneas de seguridad para una práctica deportiva prevista para este fin de semana en unión a más espeleólogos. Hasta la Cueva del Agua fueron un total de cinco personas: dos entraron y tres se quedaron fuera esperando.

La tormenta

Pero la espera se prolongó más de lo deseado. Sobre las 19.30 horas, empezó a llover y a llover como si no hubiese un mañana. Dentro de la cueva se desató el infierno. El agua inundó rápidamente la línea de seguridad establecida y los espeleólogos se quedaron sin poder dar un paso atrás. Fue entonces cuando sus compañeros desde fuera dieron la voz de alarma a los servicios de emergencia.

Un rescate muy difícil

Una vez allí, los componentes del Greim de la Guardia Civil crearon una nueva línea de seguridad para rescatar a los espeleólogos. La operación no fue nada fácil y llevó varias horas. Las cuevas de espeleología son estrechas y escarpadas y a ello se suma que en este caso el caudal de agua que circulaba por su interior era muy elevado, dificultando su paso e incluso su comunicación por el fuerte ruido del agua al caer.

Leves síntomas de hipotermia

Pese a todos estos inconvenientes, los rescatadores consiguieron llegar hasta los dos espeleólogos, que presentaban leves síntomas de hipotermia. Según consta en la nota enviada por la Guardia Civil, estaban intentando guardar el calor corporal, abrigándose con una manta térmica. La equipación que llevaban no estaba preparada para el cambio súbito de meteorología que se produjo en pocos minutos.

Los accidentados dejaron atrás la pesadilla y salieron de la cueva a las 04.25 horas de la madrugada. Es decir, estuvieron nueve horas dentro de ella, pasando frío y miedo. Pero, por suerte, el final fue feliz.