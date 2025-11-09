Buenas noticias para el turismo asturiano: la Ruta del Cares reabre por completo, tras quedar cerrada en agosto por un incendio

La ruta del Cares ha reabierto finalmente en su totalidad, después de que Asturias decidiese permitir el paso parcialmente tras el incendio de agosto que afectó a buena parte de las canales que descienden a la misma desde el macizo occidental de los Picos de Europa. Precisamente, esta reapertura incluye también las canales practicables, entre ellas la canal de Trea.

El parque nacional ha informado de la medida, pero advierte que todavía existe riesgo, especialmente los días de fuertes lluvias o vientos, así como los siguientes, por lo que aconseja a los visitantes informarse "de las condiciones meteorológicas que han imperado los días inmediatamente anteriores a su visita y las del día de la misma".

"Recorrer los senderos de Picos de Europa requiere de toda la precaución que siempre es necesaria en las zonas de montaña y aún más. Pese a ello, la caída de rocas de tamaño variable es inopinada, impredecible y de muy difícil o, en casi todos los casos, imposible previsión", aseguran. En concreto, señalan que la ruta discurre por los fondos de valle, lo que provoca que "las rocas puedan desprenderse desde cualquier altura". Una situación que se ve agravada por la filtración del agua de lluvia.

Estas circunstancias se ven agravadas tras el incendio que afectó a buena parte de la vegetación de ladera de la ruta y de sus canales vertientes, "al haber desaparecido las raíces y troncos que sujetaban el suelo y, al erosionarse éste, favorecer la posible movilización de rocas, lo que ocurrirá durante meses". Por tanto, solicitan a quienes recorran "estos maravillosos parajes y sus espectaculares senderos, que apliquen la máxima precaución en sus actividades de montaña" e insisten en que "la prevención del riesgo es, en primera instancia, una responsabilidad del individuo".

A pesar de llevar tan solo unos días, la reapertura total de la ruta empezó a notarse ya este fin de semana en los hoteles de Cabrales. La ocupación alcanzó el 80% en algunos establecimientos, mientras que la semana pasada, coincidiendo con Difuntos, tan solo superó el treinta por ciento. La mayoría de las reservas de estos últimos días fueron realizadas por extranjeros, especialmente por americanos e ingleses, aunque el número de visitantes españoles remontó el fin de semana.

No obstante, reconoce Sami W. Hannoudeh, presidente de la Asociación de Comerciantes de Cabrales, "hay mucha gente que venía sin saber que la ruta estaba cerrada, porque no había suficiente información". "Algunos se aventuraban a hacer la mitad que estaba permitida y otros decidían saltar la barrera, aunque nosotros nos encargamos de informar a todos nuestros clientes que no la hicieran por precaución", cuenta.

La Asociación de Empresarios de los Picos de Europa (Incatur), presidida por Javier Alonso, que a finales de agosto ya advirtió de las repercusiones que tenía para Cabrales el cierre de la ruta, agradece al Gobierno del Principado y al Parque Nacional de los Picos de Europa "las labores de limpieza, mantenimiento y verificación de seguridad realizadas en las últimas semanas, que han permitido garantizar que las zonas afectadas por el incendio no presenten riesgo de desprendimientos y que el sendero pueda reabrirse con las mismas condiciones de seguridad que existían antes del incendio".

Asimismo, y siguiendo los pasos del parque nacional , solicitan a los senderistas que mantengan las precauciones a la hora de hacer el recorrido y reiteran su compromiso "con la seguridad, la conservación del entorno y la promoción responsable del turismo en los Picos de Europa".