La FSA censura que el alcalde de Ribadesella se aferre al cargo: "Utilizó su posición de poder para beneficiarse personalmente"

El secretario de Organización de la FSA-PSOE, Luis Ramón Fernández Huerga, considera "una auténtica indecencia" la respuesta del alcalde de Ribadesella, Paulo García (PP), tras la sentencia judicial que anula "el proceso con el que intentó adjudicarse una plaza a sí mismo en el Ayuntamiento".

Huerga juzga "lamentable" que el Alcalde, "que sigue aferrado al cargo", haya llegado al extremo de calificar la sentencia como un simple "defecto de forma". Según el dirigente socialista, el texto del fallo judicial es "clarísimo y textualmente dice: ‘Lo cierto es que ese actuar, a saber, que el Alcalde, y aspirante a la plaza, sea quien ha designado al Tribunal de selección, debe entenderse contrario al principio de igualdad, transparencia y al de buena Administración que ha de regir su actuar’". Huerga remarca que queda "claro" que "el propio tribunal desmonta por completo sus excusas".

"Argumentos insostenibles"

Según Huerga, Paulo García "utilizó su posición de poder para beneficiarse personalmente y ahora pretende confundir a los riosellanos con argumentos insostenibles". Añadió: "Es intolerable que un alcalde, condenado por actuar en su propio interés, siga intentando presentarse como víctima de una persecución política". "Pero lo verdaderamente grave", apuntó, es "la complicidad del PP de Asturias y de su presidente, Álvaro Queipo". A este respecto, recordó que hace unas semanas, Queipo "se deshizo en elogios hacia Paulo García, calificando su gestión de ‘magnífica’ y tachando la denuncia del PSOE –ahora avalada por los tribunales– de ‘ataque político’".

"Ahora que la Justicia ha dejado claro el abuso cometido, el silencio de Queipo lo convierte en cómplice directo de esta indecencia. Su falta de reacción demuestra que en el PP de Asturias no se castigan los abusos, se encubren", señaló Huerga, para quien "cada día que pasa sin que exija la dimisión de Paulo García, Queipo avala públicamente el uso del poder para el beneficio personal, desprestigia las instituciones asturianas y arrastra al PP por el camino de la desvergüenza moral y política". Por estas razones, "la FSA-PSOE exige la dimisión inmediata del alcalde Paulo García y reclama al presidente del PP asturiano que abandone su cobardía política y asuma su responsabilidad", dijo.