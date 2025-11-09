Masiva respuesta de público a la exposición "Lo que es eterno", en Ribadesella
El Centro de Arte Rupestre "Tito Bustillo", abarrotado durante la visita guiada con Santiago Martínez y la presentación del catálogo de la muestra
Cerca de un centenar de personas acudieron ayer a una jornada muy especial en el Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo, en Ribadesella. Una jornada con doble celebración. Por un lado, la presentación del en la sala polivalente del centro catálogo de la exposición "Lo que es eterno", organizada por Asociación Atelier de Proyectos y cuyo comisario y coordinador es Santiago Martínez y que reúne a once artistas asturianos de diversas generaciones y distintos planteamientos estéticos que realizaron obras reinterpretando el arte prehistórico de Tito Bustillo tras una visita que realizaron el pasado 5 de abril.
Los artistas son Fernando Alba, María Álvarez, Tania Blanco, Iyán Castaño, Maite Centol, Kela Coto, Assaf Iglesias, Lisardo, Hugo O’Donnell, Elena Rato y María Jesús Rodríguez.
Por otro lado, hubo una visita guiada a esta muestra temporal con el comisario Santiago Martínez. La exposición, abierta desde el pasado 25 de septiembre, podrá ser visitada hasta el 28 de diciembre. El precio de la visita está incluido en la entrada del Centro de Arte Rupestre.
