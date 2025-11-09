Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Parres reparte premios en la primera jornada del Certamen de la castaña

Las celebraciones finalizan este domingo, con los actos oficiales, el homenaje a la paisana y el paisano del año, la entrega de premios, actuaciones y el XXXI Concurso regional de escanciadores

Certamen de la castaña y productos de la huerta en Arriondas

Certamen de la castaña y productos de la huerta en Arriondas

Ver galería

Certamen de la castaña y productos de la huerta en Arriondas / Ramón Díaz

Ramón Díaz

Ramón Díaz

Arriondas (Parres)

La primera jornada del XXXIV Certamen de la castaña y productos de la huerta de Arriondas incluyó la entrega de premios al "Pueblo ejemplar de Parres", que recayó en Sobrepiedra; a las mejores sidras caseras del concejo (voto popular), que fueron (en este orden) Francisco Valbuena, Ignacio Cibrian y Sebas Solís; y a los mejores enrames de fuentes (en este orden), Yaya en Guexes, Solería en Llerandi y CPR de Arriondas. Hubo además diplomas de reconocimiento para las fuentes del Carmen y La Peralida de Arenes, La Fuentina de Collia, La Golipia de Prunales, la Fuente de Bodes y La Fuentina de Carua. En la imagen de la izquierda, autoridades y vecinos de Sobrepiedra. A la derecha, los premiados de los enrames de fuentes.

Las celebraciones finalizan este domingo. A las 10.00 horas se abrirá dee nuevo el recinto del Certamen, em la plaza Venancio Pando. A las 12.30 horas serán los actos oficiales, con el homenaje a la paisana y el paisano del año, la entrega de los premios de los diferentes concursos convocados, y la actuación del grupo folclórico "Picos de Europa" y la Banda Gaites "Conceyu Parres".

Ya por la tarde se disputará el XXXI Concurso regional de escanciadores, puntuable para el Campeonato oficial de escanciadores de Asturias y habrá un amagüestu popular y actuación musical de Fran Juesas.

Parres reparte premios en la primera jornada del Certamen de la castaña | RAMÓN DÍAZ

Parres reparte premios en la primera jornada del Certamen de la castaña | RAMÓN DÍAZ

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Universidad de Oviedo se deshace de un piso en el centro de la capital y lo pone a la venta: más de 100 metros cuadrados y tres habitaciones
  2. Aterriza en Lidl la mopa limpiavidrios extensible que deja las persianas exteriores como recién compradas: tiene precio rebajado
  3. El futuro del parking de La Escandalera de Oviedo: tres plantas, 565 plazas y una empresa que toma ventaja
  4. Fallece una persona arrollada por un tren en Mieres, al cruzar las vías por 'un punto no autorizado
  5. Cimavilla despide tras casi medio siglo de historia a la carnicería Las Cuatro Esquinas: permisos, normativa y una inversión que no compensa
  6. Largas filas en Lidl por el electrodoméstico que te hará más sencilla la limpieza del hogar
  7. Educación adelanta las vacaciones de Navidad a miles de alumnos (y profesores) asturianos: serán 19 días de parón
  8. Se buscan trabajadores por un año para el Ayuntamiento de Mieres: estos son los requisitos y las categorías profesionales de las 37 plazas que se ofertan

La FSA censura que el alcalde de Ribadesella se aferre al cargo: "Utilizó su posición de poder para beneficiarse personalmente"

La FSA censura que el alcalde de Ribadesella se aferre al cargo: "Utilizó su posición de poder para beneficiarse personalmente"

El PP de Castrillón, sobre el Valey: "La primera negligencia fue de IU"

El PP de Castrillón, sobre el Valey: "La primera negligencia fue de IU"

El reino de las setas, listo para pasar revista "pese a la sequía"

El reino de las setas, listo para pasar revista "pese a la sequía"

El peor enemigo del Avilés ante el Cacereño no se viste de futbolista: la previa del encuentro de hoy del cuadro blanquiazul

El peor enemigo del Avilés ante el Cacereño no se viste de futbolista: la previa del encuentro de hoy del cuadro blanquiazul

La figura de la semana: Rui Pinto, un animador con vocación de ayudar

La figura de la semana: Rui Pinto, un animador con vocación de ayudar

Estamos perdiendo el juicio, oral

Una marea feminista

El circo y el presidente

Tracking Pixel Contents