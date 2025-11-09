Parres reparte premios en la primera jornada del Certamen de la castaña
Las celebraciones finalizan este domingo, con los actos oficiales, el homenaje a la paisana y el paisano del año, la entrega de premios, actuaciones y el XXXI Concurso regional de escanciadores
La primera jornada del XXXIV Certamen de la castaña y productos de la huerta de Arriondas incluyó la entrega de premios al "Pueblo ejemplar de Parres", que recayó en Sobrepiedra; a las mejores sidras caseras del concejo (voto popular), que fueron (en este orden) Francisco Valbuena, Ignacio Cibrian y Sebas Solís; y a los mejores enrames de fuentes (en este orden), Yaya en Guexes, Solería en Llerandi y CPR de Arriondas. Hubo además diplomas de reconocimiento para las fuentes del Carmen y La Peralida de Arenes, La Fuentina de Collia, La Golipia de Prunales, la Fuente de Bodes y La Fuentina de Carua. En la imagen de la izquierda, autoridades y vecinos de Sobrepiedra. A la derecha, los premiados de los enrames de fuentes.
Las celebraciones finalizan este domingo. A las 10.00 horas se abrirá dee nuevo el recinto del Certamen, em la plaza Venancio Pando. A las 12.30 horas serán los actos oficiales, con el homenaje a la paisana y el paisano del año, la entrega de los premios de los diferentes concursos convocados, y la actuación del grupo folclórico "Picos de Europa" y la Banda Gaites "Conceyu Parres".
Ya por la tarde se disputará el XXXI Concurso regional de escanciadores, puntuable para el Campeonato oficial de escanciadores de Asturias y habrá un amagüestu popular y actuación musical de Fran Juesas.
