Villamayor, un siglo de profunda conciencia de comunidad

«Semblanza histórica de la parroquia rural de Villamayor», es el título de la conferencia que pronunció este fin de semana Andrés Martínez Vega, cronista oficial de Piloña y subdirector y miembro de número del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) en la sala polivalente de esa localidad piloñesa. La ponencia inauguró un ciclo coordinado por el propio Martínez Vega con motivo del centenario del reconocimiento de Villamayor como entidad local menor (parroquia rural).

El cronista pilones centró su intervención en el singular recorrido histórico de la parroquia de San Pedro de Villamayor, cuyo espíritu de autogobierno, según destacó durante su intervención, hunde sus raíces en una profunda conciencia de comunidad forjada a lo largo de siglos.

El experto se remontó a la época medieval, cuando el topónimo de «villa mayor» ya aludía a su relevancia en la zona, erigiéndose como un gran poder señorial en torno a un monasterio, inicialmente prebenedictino y posteriormente de monjas benitas, documentado ya desde el siglo IX.

«Estas religiosas son las que tendrán sometida durante siglos a la población del entorno», explicó Martínez Vega, detallando cómo las aldeas de Antrialgo, Moñes, Pesquerín, Torín y Melarde eran consideradas «aldeas foreras del monasterio, es decir, aldeas dependientes». Esta situación de sometimiento a un poder religioso, según subrayó el cronista de Piloña, generó entre la población «un sentimiento de unidad, de grupo» que sentaría las bases de una identidad colectiva perdurable.

"Sentimiento de unión"

Esa identidad se vio reforzada con la creación de la red parroquial a partir del siglo XI y se manifestó en diversos conflictos históricos. Martínez Vega relató un episodio de finales del siglo XV, cuando la abadesa del monasterio, sin tener autoridad legal para ello, ejerció jurisdicción sobre varias aldeas, lo que provocó la queja de los habitantes de la feligresía y del concejo de Piloña ante la reina Juana. En su relato, los agraviados exponían que la abadesa «ha fecho e mandado fazer muchos agravios e males e daños a los vecinos de las dichas aldeas e que seyendo mis vasallos echa sobre ellos derramas e repartimientos de maravedíes».

El «sentimiento de unión», como lo definió el ponente, fue un factor determinante para que, a principios del siglo XX, Villamayor reivindicara su derecho a constituirse como entidad local menor. El proceso no fue sencillo. La solicitud vecinal, presentada en diciembre de 1924, encontró una firme oposición en el Ayuntamiento de Piloña. En el pleno municipal del 20 de enero de 1925, un concejal se opuso tajantemente, argumentando que Villamayor no era «una parroquia rural sino una villa urbanizada con sus calles, aceras, alumbrado público, cuartel de la Guardia Civil y demás servicios». La Corporación municipal desestimó la petición por 14 votos contra 6.

Triunfo en los tribunales

Ante esta negativa, los vecinos, representados por el letrado Alfonso Muñoz de Diego, interpusieron un pleito contencioso-administrativo. El tribunal, presidido entre otros por Leopoldo Alas García-Argüelles, hijo del escritor Leopoldo Alas, «Clarín», falló a favor de los demandantes. En su sentencia del 14 de diciembre de 1925, obligó al Ayuntamiento a revocar su acuerdo y reconoció a la parroquia de Villamayor como entidad local menor. La primera Junta de Gobierno se constituyó el 18 de octubre de 1926, iniciando una nueva etapa de autogestión para los entonces 2.750 habitantes de la parroquia (tiene poco más de 600 en la actualidad).

El ciclo continuará durante los dos próximos viernes, con la participación de Rafa González Muñiz, director de Orbayu Naturaleza y del programa «Agrogestiona» de Radio Intereconomía, y Andrés Martínez Carpín, doctor en Historia de la Educación. n