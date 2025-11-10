Asturias esconde un alojamiento turístico que no es apto para personas con vértigo y con las mejores vistas del cielo nocturno: a 2034 metros sobre el nivel del mar y único en toda la Península

El refugio José Ramón Lueje, situado en el Jou de los Cabrones, en el parque nacional de los Picos de Europa, puede presumir de ser, probablemente, el refugio de montaña "más aislado de España". Sus aproximaciones desde cualquier lugar que se intente son todas difíciles, por cualquiera de ellas siempre encontraremos un lugar donde deberemos de utilizar las manos. Se encuentra a unos 2.034 metros de altitud, enclavado en un hoyo (jou) denominado Jou de los Cabrones, nombre que deriva de los machos cabríos de gran tamaño que existieron en los Picos de Europa en tiempos pasados, conocidos como "mueños", hoy ya desaparecidos.

Sus aledaños se encuentran rodeados de altas cumbres y bellas ascensiones de todo tipo de dificultad: Cuetos del Trave, Albos, Dobresengos, Pico y Agujas de los Cabrones, Torre de Cerredo (cota máxima del sistema cantábrico), la Bermeja, la Párdida, el Neverón de Urriellu... Y es que este refugio, además de ser el que está situado a mayor altitud de todos los refugios Asturias, es el más difícil de alcanzar de todo el territorio español.

Son muchos los montañeros que en los meses de primavera y verano se aventuran a pasar la noche en él (reservando previamente). El aventurero e instagramer Daniel Oury llegó hasta allí y narró su experiencia en el ascenso hasta el refugio destacando la dureza de la travesía.

"Subimos al refugio más aislado de España, el refugio de Cabrones. Y no es el sitio donde viven tus ex, ya que su nombre proviene de los grandes machos cabríos ("mueños") que habitaban las montañas. Acercarse desde cualquier lugar es complicado y mientras otros refugios si que gozan de rutas de porteo, en este los animales como los caballos no tiene acceso a la zona. Antes de la estructura actual, hubo dos intentos de construir un refugio en este emplazamiento que fracasaron debido a su ubicación y a las duras condiciones climáticas, porque no hay que olvidar que es el más alto de Asturias y está a 2034 msnm, muy próximo al cantábrico. Pero esto también lo hace único, puesto que es muy habitual que los días se despidan llenos de atardeceres con un mar de nubes que te deja boquiabierto. Pero para llegar hasta ahí la ruta será larga y dura. Saldremos desde Poncebos e iniciaremos la ruta del cares hasta desviarnos en dirección Bulnes por el desfiladero del rio Tejo. Tendremos unos 500 metros positivos hasta llegar al famoso pueblo de Bulnes, un pueblo de apenas 29 habitantes, siendo uno de los últimos de España sin acceso por carretera y no fue hasta el año 2001 que no construyeron un funicular que te salva el desnivel. Una vez pasado Bulnes nos tocará subir la canal de Amuesa, una dura subida con algún tramo de piedra suelta y duro desnivel mantenido. Pero al llegar al collado nos dará un respiro hasta que lleguemos al lapiaz del Jou del Agua. Dicho lugar es denominado el “Himalaya de las simas”. Aquí se encuentra el “kilómetro de oro” (kilómetro cuadrado con más simas de -1000 metros de profundidad) y es concretamente la zona de exploración del InterclubEspeleoValenciano. Para nosotros es una de las actividades por excelencia de nuestro calendario. Y después de pasos de cadenas con cierta exposición llegamos al refugio. Hay que tener en cuenta que el refugio no cuenta con servicio de ducha ni conexión a internet, y la cobertura más cercana está a unos 10 minutos de distancia. Pero esto ya os lo imagináis ¿no? ¡es un refugio de montaña!".