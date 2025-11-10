Cangas de Onís planea habilitar más plazas de aparcamiento: estas son las zonas elegidas

El Ayuntamiento de Cangas de Onís continúa trabajando en la mejora de la movilidad y la accesibilidad dentro del casco urbano. En este sentido, el equipo de gobierno, liderado por José Manuel González Castro, acaba de iniciar un estudio para analizar la viabilidad de ampliar las plazas de aparcamiento en dos zonas estratégicas del municipio: el barrio de Cangas de Arriba y la avenida de Castilla o Carretera de Cañu.

El objetivo principal de esta iniciativa es dar respuesta a la creciente demanda de estacionamiento tanto por parte de los vecinos como de los visitantes, especialmente en épocas de alta afluencia turística. Estas actuaciones se enmarcan en la línea de trabajo del Ayuntamiento orientada a optimizar los espacios públicos y mejorar la circulación en el entorno urbano.

Consultas a Carreteras

Actualmente, el Consistorio solicitó consultas a la Demarcación de Carreteras con el fin de conocer las condiciones técnicas y legales necesarias para poder actuar en los tramos de su competencia. Una vez se reciban los informes correspondientes, se valorarán las posibilidades reales de intervención.

Este nuevo estudio se suma a los avances realizados en los últimos años en materia de aparcamiento. Cangas de Onís ha experimentado un importante incremento de plazas tanto públicas como privadas, con la creación de más de 320 nuevas plazas entre distintas áreas del municipio.

Calzada de Ponga y Contranquil

En concreto, se han habilitado alrededor de 70 plazas en antigua Calzada de Ponga y más de 250 en la zona de Contranquil, lo que ha permitido aliviar notablemente la presión de estacionamiento en el centro urbano y facilitar la movilidad de residentes y visitantes.

"La prioridad es encontrar soluciones efectivas que mejoren la movilidad en Cangas sin comprometer la seguridad ni la estética urbana”, señaló el regidor cangués. Asimismo, González Castro ha subrayado la importancia de “seguir creando nuevas plazas de aparcamiento en distintos puntos del municipio para facilitar el acceso a los servicios locales y potenciar la actividad económica”.

Estacionamiento disuasorio

El estudio técnico incluirá una evaluación de los espacios disponibles, accesos, señalización y seguridad vial, además de la posibilidad de habilitar áreas de estacionamiento disuasorio o reorganizar las existentes para aumentar la capacidad sin afectar al tráfico.

Con este proyecto, "el Ayuntamiento reafirma su compromiso con una planificación urbana ordenada, sostenible y funcional, que contribuya a mejorar la calidad de vida de vecinos y visitante", dicen desde el Consistorio.