Cangas de Onís rendirá homenaje a Abel García Cimentada, vencedor del 87.º Descenso Internacional del Sella

El reconocimiento será el próximo domingo 16, con descubrimiento de una placa, en la calle Campeones Cangueses del Sella

El alcalde cangués, José Manuel González Castro y Abel García Cimentada.

El alcalde cangués, José Manuel González Castro y Abel García Cimentada. / J. M. Carbajal

El Ayuntamiento de Cangas de Onís, a través del Patronato Deportivo Municipal, rendirá homenaje al piragüista cangués Abel García Cimentada (SCD Ribadesella), tras proclamarse este pasado agosto campeón del Descenso Internacional del Sella 2025, en la modalidad de K-1 y en categoría senior, con la colocación de una placa con su nombre en la Calle Campeones Cangueses del Sella.

El acto se celebrará el próximo domingo, 16 de noviembre, a las 11.00 horas, en la mencionada calle —en los aledaños del famoso Puente Romano, a la vera del Sella—, y contará con la participación del campeón, representantes municipales, deportistas locales y numerosos vecinos. Durante el evento se descubrirá la placa conmemorativa que reconocerá el triunfo de Abel en la prueba más emblemática del piragüismo internacional.

El alcalde y presidente del Patronato Deportivo Municipal, el popular José Manuel González Castro, apuntó que “este homenaje es un orgullo para todo Cangas de Onís. Abel García Cimentada ha vuelto a demostrar el nivel excepcional de nuestros deportistas y su compromiso con el piragüismo, una de las grandes señas de identidad de nuestra ciudad”.

Con esta distinción, Abel García Cimentada se incorpora a la calle Campeones Cangueses del Sella, el espacio que Cangas de Onís dedica a sus palistas más destacados, símbolo del esfuerzo, la superación y el espíritu del Descenso Internacional del Sella.

