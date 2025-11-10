Un cangués gana 35.000 euros del bonocupón semanal
Javier González Fernández, más conocido como "Javi Cañón", cuponero de la ONCE, vendió el bonocupón semanal que resultó premiado con 35.000 euros, siendo el afortunado un vecino de Cangas de Onís, que permanece en el anonimato. El número agraciado resultó ser el 50.531, de la serie 17, premiado el pasado jueves, día 30 de octubre.
- Aterriza por tiempo limitado en Lidl la mopa de vapor low cost que deja desde moquetas a ventanas y persianas como recién compradas
- Alfredo Suárez y Flor Álvarez, presidente y consejera de Asturmadi Group: 'El mayor enemigo de un empresario es la vanidad porque va muy pegada a la soberbia
- El barrio gijonés de Cimavilla despide tras casi medio siglo a uno de sus negocios más históricos: 'Tengo una pena que me quiero morir
- Fallece un septuagenario de forma súbita mientras paseaba por la playa de San Juan, en Castrillón
- Francisco Rodríguez, fundador y propietario de Reny Picot: 'Los jóvenes empresarios tienen más medios y un mercado grande
- El Ayuntamiento de Oviedo cede tres parcelas al Principado para construir 300 viviendas de alquiler asequible para jóvenes: tendrá cinco años para construirlas
- Lluvia de millones en Corvera: esta es la próxima inversión que recibirá el concejo (y supera a la de la ciudad deportiva del Avilés)
- Un edificio de Oviedo de la zona de la calle Uría y parque San Francisco esconde un palacete a la venta de dos plantas, 5 habitaciones, cuatro baños y terraza: este es el precio por el que puede ser tuyo