Un cangués gana 35.000 euros del bonocupón semanal

Javier González Fernández, más conocido como "Javi Cañón", cuponero de la ONCE, vendió el bonocupón semanal que resultó premiado con 35.000 euros, siendo el afortunado un vecino de Cangas de Onís, que permanece en el anonimato. El número agraciado resultó ser el 50.531, de la serie 17, premiado el pasado jueves, día 30 de octubre.