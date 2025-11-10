El Festival "Cabrales de Pueblo en Pueblo", premio nacional por su "Acción Comunitaria"

El Festival Cabrales de pueblo en pueblo ha sido reconocido con los Premios de Calidad de la Red Española de Ciudades Saludables (RECS) en la categoría de Acción Comunitaria como Medida de Protección Social y Promoción de la Salud (ACS). El concejo asturiano fue uno de los quince ayuntamientos premiados este año por estas distinciones a nivel nacional.

El acto de entrega, al que asistió el alcalde José Sánchez, se celebró en el Ministerio de Sanidad durante la XII Jornada de Implementación Local de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud, inaugurada por Cristina Montalvá, directora general de Políticas Locales e Igualdad de la FEMP, y Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad.

El proyecto premiado, "Cabrales de Pueblo en Pueblo", lleva ya siete ediciones centrado en fortalecer la participación comunitaria y fomentar la colaboración entre vecinos para el bienestar de la ciudadanía. Se trata de una iniciativa que va rotando por las diferentes localidades cabraliegas y que evidencia cómo un municipio pequeño puede generar impacto a través de redes locales sólidas y acciones inclusivas.

Cooperación entre entidades locales

En palabras de Montalvá, el lema de la jornada, "Conectando salud", refleja cómo los municipios españoles están creando redes que conectan salud, urbanismo, educación, participación y medio ambiente. Además, subrayó que la cooperación entre entidades locales multiplica resultados y permite implementar proyectos que abarcan desde el envejecimiento activo hasta la alimentación saludable.

Por su parte, Padilla destacó la importancia del trabajo local en salud: "Alcaldes y alcaldesas son pequeños ministros de salud. Los grandes retos del futuro, como el cambio climático o la desigualdad, se juegan en los municipios", explicó, resaltando que la salud es un asunto relacional que se construye desde la comunidad.

Además de Cabrales, los otros ayuntamientos reconocidos en la categoría ACS han sido Candelaria, Alfafar, Pamplona/Iruña y Moaña, mientras que otros municipios recibieron galardones en las categorías de Desarrollo Urbano Saludable Sostenible (DUSS) y Estilos de Vida Saludables (EVS).