Ya hay fecha para la primera subasta de angulas de la temporada en Ribadesella (y habrá novedades)

La Cofradía de Pescadores Virgen de Guía, con la colaboración del Ayuntamiento de Ribadesella, celebrará el próximo 14 de noviembre, a las 11.30 horas, la primera subasta de angulas de la temporada en la zona de la Gestión Oriental, que incluye Llanes, Colunga y Ribadesella.

Este año habrá novedades en la subasta que se remonta a más de cien años: el primer lote que se subaste será exclusivamente integrado por angula capturada en esta zona de la gestión oriental. Después se sucederán los siguientes lotes donde ya habrá capturas que lleguen desde otros puntos de Asturias.

El presidente de la Cofradía de Pescadores, Manuel Buenaga y el alcalde de Ribadesella, Paulo García, han presentado esta mañana el evento de la subasta al que se invitará a participar a varios restaurantes de Ribadesella y de otros puntos de la región.

La intención de la Cofradía, con el apoyo del Ayuntamiento riosellano, es dar un impulso y poner en valor una jornada relevante que se celebra cada año y que tiene una altísima repercusión social dado el valor económico que alcanza, especialmente, el primer lote subastado, llegando a varios miles de euros el kilo. Otro de los objetivos es “defender la pesca para que haya una continuidad y un futuro”.

“Queremos defender la pesca, hacerlo lo mejor posible para que continúe y que la gente siga pudiendo pescar aquí”, comentó Buenaga, quien añadió que se trata de “incentivar y poner en valor”, también lo local. “Por eso el primer lote será exclusivo de la gestión oriental”, añadió.

Por su parte el alcalde, Paulo García, se mostró satisfecho de revitalizar, junto a la Cofradía, este evento tradicional que se celebra en Ribadesella con una gran tradición. “Apostamos por apoyar y revitalizar las tradiciones locales y la pesca y subasta de la angula lo es. Animo a asistir a todo el público que lo desee y a que participen en la subasta el máximo posible de restaurantes, porque el producto lo merece”, explicó García.

En Ribadesella quedan veintisiete anguleros, y un total de treinta y dos en la gestión oriental.