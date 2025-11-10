Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esta es la importante inversión adjudicada para el puerto de Bustio, en Ribadedeva

Las obras, con un plazo de ejecución de cuatro meses, permitirán mejorar el calado de la dársena y del canal de entrada

Dragado en el puerto de Bustio realizado en el año 2018.

Dragado en el puerto de Bustio realizado en el año 2018. / Ramón Díaz

Ramón Díaz

Ramón Díaz

Bustio (Ribadedeva)

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha adjudicado en 191.567 euros el dragado del canal de entrada y la dársena del puerto de Bustio, en Ribadedeva, a la empresa Dragado y Mantenimiento de Puertos S.L.U., que dispondrá de un plazo de ejecución de cuatro meses.

Está previsto actuar sobre una superficie total de más de 6.700 metros cuadrados y limpiar los 150 metros de longitud, con una anchura mínima de 10 metros, del canal de entrada al puerto, y los aproximadamente 150 metros, con una anchura media de 22, de la dársena entre muros.

El dragado del puerto de Bustio se enmarca dentro del programa de actuaciones de mejora y conservación que el Gobierno de Asturias viene realizando de manera continuada en los distintos espacios portuarios de su competencia. Los dragados se afrontan con medios propios, a través de La Nalona, o vía concurso público, como en este caso.

