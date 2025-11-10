Esta es la importante inversión adjudicada para el puerto de Bustio, en Ribadedeva
Las obras, con un plazo de ejecución de cuatro meses, permitirán mejorar el calado de la dársena y del canal de entrada
La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha adjudicado en 191.567 euros el dragado del canal de entrada y la dársena del puerto de Bustio, en Ribadedeva, a la empresa Dragado y Mantenimiento de Puertos S.L.U., que dispondrá de un plazo de ejecución de cuatro meses.
Está previsto actuar sobre una superficie total de más de 6.700 metros cuadrados y limpiar los 150 metros de longitud, con una anchura mínima de 10 metros, del canal de entrada al puerto, y los aproximadamente 150 metros, con una anchura media de 22, de la dársena entre muros.
El dragado del puerto de Bustio se enmarca dentro del programa de actuaciones de mejora y conservación que el Gobierno de Asturias viene realizando de manera continuada en los distintos espacios portuarios de su competencia. Los dragados se afrontan con medios propios, a través de La Nalona, o vía concurso público, como en este caso.
- Aterriza por tiempo limitado en Lidl la mopa de vapor low cost que deja desde moquetas a ventanas y persianas como recién compradas
- Francisco Rodríguez, fundador y propietario de Reny Picot: 'Los jóvenes empresarios tienen más medios y un mercado grande
- El Ayuntamiento de Oviedo cede tres parcelas al Principado para construir 300 viviendas de alquiler asequible para jóvenes: tendrá cinco años para construirlas
- Gianni Bugno, premiado por los exciclistas asturianos: 'Miguel Induráin es un gran campeón y un buen hombre
- El primer hotel de 5 estrellas 'gran lujo' de Asturias recibe el reconocimiento del sector hotelero español
- Emotivo y multitudinario homenaje en el barrio gijonés de Cimavilla en el adiós a uno de sus negocios más históricos: flores, aplausos y lágrimas
- Fallece Pelayo Roces, fundador de Foro Asturias y mano derecha de Francisco Álvarez-Cascos, a los 65 años
- El encierro de las gallinas causa enfado en Asturias de Oriente a Occidente: 'Nos fuerzan a improvisar