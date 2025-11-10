Esta es la importante inversión adjudicada para el puerto de Bustio, en Ribadedeva

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha adjudicado en 191.567 euros el dragado del canal de entrada y la dársena del puerto de Bustio, en Ribadedeva, a la empresa Dragado y Mantenimiento de Puertos S.L.U., que dispondrá de un plazo de ejecución de cuatro meses.

Está previsto actuar sobre una superficie total de más de 6.700 metros cuadrados y limpiar los 150 metros de longitud, con una anchura mínima de 10 metros, del canal de entrada al puerto, y los aproximadamente 150 metros, con una anchura media de 22, de la dársena entre muros.

El dragado del puerto de Bustio se enmarca dentro del programa de actuaciones de mejora y conservación que el Gobierno de Asturias viene realizando de manera continuada en los distintos espacios portuarios de su competencia. Los dragados se afrontan con medios propios, a través de La Nalona, o vía concurso público, como en este caso.