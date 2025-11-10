No es Islandia, es un rincón de Asturias con los "géiseres" más espectaculares de España: enormes chimeneas de agua naturales con olor a Cantábrico

Los bufones son grietas y chimeneas abiertas en la roca del acantilado que se conectan con simas marinas. Por estas aberturas, las olas del mar empujan el agua con gran fuerza, creando surtidores de agua pulverizada visibles desde el exterior. Estos surtidores pueden alcanzar alturas de más de veinte metros, y el sonido del agua expulsada puede escucharse a varios kilómetros de distancia.

Durante la marea alta y cuando el mar está agitado, un gran volumen de agua es empujado por las olas, ingresando con fuerza a través de la parte inferior del bufón y ascendiendo por el estrecho canal. Esto provoca un silbido o bufido característico que da nombre a esta formación. En el pasado, estos surtidores aterradores y ensordecedores atemorizaban a la población local. El espectáculo es similar al que ofrece un géiser. La probabilidad de presenciar los bufones expulsando chorros de agua es mayor durante los meses de otoño e invierno, cuando el mar está más agitado.

Es importante mantener cierta distancia de la boca del bufón, ya que el agua puede salir inesperadamente y con mucha presión, arrastrando piedras, madera, algas, etc. Además, no es recomendable asomarse al acantilado, ya que el suelo agrietado podría ceder en cualquier momento.

Los bufones de Pría se encuentran cerca de la localidad de Llames, a 23 km al oeste de Llanes y 9 km al este de Ribadesella. Son el conjunto de bufones más occidental de la costa asturiana y están ubicados dentro del Paisaje Protegido de la Costa Oriental de Asturias. En las cercanías, también se pueden visitar los bufones de Arenillas.

¿Y cómo es la ruta para disfrutar de este entorno único? El recorrido comienza en la localidad de Llames de Pría, donde dejaremos el coche y continuaremos caminando por los impresionantes acantilados que se extienden frente a nosotros.

Desde Llames, seguiremos la "Ruta de Los Bufones de Pría" (PR AS-57), que nos llevará por uno de los tramos más hermosos de la costa occidental asturiana.

Iniciamos por el camino asfaltado hasta llegar a la playa de Guadamía, donde el camino se convierte en una pista de tierra. Continuaremos por esta ruta hasta llegar al "Bramadoriu", el campo de bufones más importante de esta ruta. Podremos disfrutar observando los numerosos bufones dispersos a nuestro alrededor y luego seguiremos por un sendero marcado con señales rojas, blancas y amarillas.

