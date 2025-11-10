El menú de Nochevieja de un tres estrellas Michelin en un mágico palacio asturiano del siglo XIV con vistas a los Picos de Europa: bogavante, foie de pato, lomo de pixín...

Nacho Manzano, chef asturiano con tres estrellas Michelin, servirá un menú de Nochevieja de alta cocina en un hotel de ensueño. Un palacio del siglo XVI, ubicado en el pueblo de Cereceda (Piloña), con impresionantes vistas a los Picos de Europa. Se trata del histórico Palacio de Rubianes, hoy reconvertido en el hotel restaurante Narbasu, que gestiona la familia Manzano.

Narbasu, un hotel asturiano con la gastronomía de la familia Manzano. / LNE

El menú de Fin de Año del afamado cocinero de Casa Marcial consta de cuatro entrantes, cuatro platos principales, un postre y, por supuesto, uvas. "Nos habéis preguntado muchos si haríamos algo especial en Casa Marcial para Nochevieja y os respondíamos que íbamos a organizar algo chulo, pero que no sería en Casa Marcial… Celebraremos Fin de Año en Narbasu, nuestra otra casa en Piloña que es además hotel. Para los que no lo conocéis, Narbasu es un restaurante y restaurante en el histórico Palacio de Rubianes, casi a los pies de los Picos de Europa. Para los que lo conocéis, ya sabeis que es un sitio mágico", escribió Nacho Manzano en sus redes sociales.

El menú, al completo

Para empezar, habrá caldo de llámpares, su famosa croqueta de jamón, ostras al natural aliñadas y maíz, boroñu y papada. Para continuar, habrá bogavante curado en agua de mar, peras y jugo frío de sus corales; foie de pato y trufa negra en micuit, chips de alcachofas y láminas de boletus en viangreta; lomo de pixín con esencia de placton, acelgas y almejas; y pierna de cordero lechal rellena, cogollo glaseado en jugo de cebolletas y asado en leña de pimientos". El postre consistirá en una crema de naranja, mango y helado de pasión. Para las campanadas habrá uvas de la suerte, surtido de dulces navideños y cotillón.

El precio con bebida y DJ incluidos

El menú, que tiene un coste de 215 euros por persona, incluye vino y champán: La media vuelta (DOP Vino de Cangas del Narcea), La cié des sept arpents, Laurent Bernard (DO Champagne) y Montecillo 22 barricas Gran Rsva, 2017 (DO Rioja).

Dentro del precio también se incluye música con DJ hasta las 3.30 horas. "Y los que quieran podrán quedarse a dormir", afirma Nacho Manzano. El Palacio de Rubianes dispone de 23 habitaciones con unas vistas de ensueño. Narbasu se ubica a 48 kilómetros de los famosos Lagos de Covadonga.