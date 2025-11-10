Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Protesta de los trabajadores del Parador de Turismo de Cangas de Onís: estas son sus razones

Como el resto de empleados de Paradores de Asturias reivindican una serie de mejoras laborales: "Estamos cansados"

Protesta de los trabajadores del Parador de Cangas de Onís.

Protesta de los trabajadores del Parador de Cangas de Onís. / J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

Las plantillas de los Paradores de Asturias, entre ellos el ubicado en Villanueva (Cangas de Onís), volvieron a concentrarse este viernes pasado frente a las puertas de sus respectivos centros de trabajo en toda la comunidad autónoma. Con esta nueva acción, buscan visibilizar la situación de abandono institucional y empresarial que arrastran desde hace más de cuatro años y antes de verse obligados a adoptar medidas más contundentes.

Tras la concentración celebrada a las puertas de las oficinas centrales de Paradores en Madrid, y las reiteradas peticiones en redes sociales mediante un reto viral con los hashtags; #PorUnConvenioDignoYa y #ParadoresGritaEnSilencio, reclamando un convenio justo, "la alta Dirección de la empresa continúa sin mostrar prueba alguna para desbloquear esta situación y, de esta forma, alcanzar un acuerdo. Su estrategia parece clara: dejar pasar el tiempo esperando que el conflicto se diluya y eludir su responsabilidad", según los sindicatos.

Ante esta actitud, la plantilla ha decidido alzar de nuevo la voz. "Denunciamos condiciones laborales precarias, salarios ridículamente insuficientes y una conciliación familiar inviable debido a la extrema flexibilidad, los turnos rotativos y, especialmente, el turno partido –el más habitual en el departamento de comedor y cocina– que normalmente se extiende durante cuatro horas por la mañana y tres horas y media por la tarde-noche, incluyendo fines de semana y festivos", explican.

Las reivindicaciones de la plantilla son claras: salarios justos con los que la plantilla pueda llegar a fin de mes y vivir dignamente, implantación definitiva y de una vez por todas del Plan de Pensiones, desarrollo profesional, estabilidad en el empleo, jornadas parciales mínimas garantizadas, mejoras en la gestión de la incapacidad temporal, jubilaciones parciales, reducción progresiva de jornada y una planificación anticipada de turnos que permita una conciliación real.

Todo ello en un contexto de bonanza económica para la empresa. "Este verano, Paradores ha alcanzado un récord histórico con un incremento del 2% en beneficios y una ocupación media del 86%, llegando al 94% en algunas regiones. Además, ha realizado inversiones millonarias en sus establecimientos y campañas publicitarias, proyectando una imagen de sostenibilidad, digitalización e innovación, por lo que se exige al menos el mismo esfuerzo para las personas trabajadoras de Paradores, mejorando sus condiciones labores", añaden los representantes sindicales.

"Las trabajadoras y trabajadores de Paradores están cansados de ser siempre quienes pagan las consecuencias. Cuando la situación es difícil, llegan los recortes; cuando es favorable, solo hay silencio, excusas y se dilata la negociación en el tiempo. Si no hay avances reales, se dará un paso más contundente y prometen unas cálidas Navidades", sentencian.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aterriza por tiempo limitado en Lidl la mopa de vapor low cost que deja desde moquetas a ventanas y persianas como recién compradas
  2. Alfredo Suárez y Flor Álvarez, presidente y consejera de Asturmadi Group: 'El mayor enemigo de un empresario es la vanidad porque va muy pegada a la soberbia
  3. El barrio gijonés de Cimavilla despide tras casi medio siglo a uno de sus negocios más históricos: 'Tengo una pena que me quiero morir
  4. Fallece un septuagenario de forma súbita mientras paseaba por la playa de San Juan, en Castrillón
  5. Francisco Rodríguez, fundador y propietario de Reny Picot: 'Los jóvenes empresarios tienen más medios y un mercado grande
  6. El Ayuntamiento de Oviedo cede tres parcelas al Principado para construir 300 viviendas de alquiler asequible para jóvenes: tendrá cinco años para construirlas
  7. Lluvia de millones en Corvera: esta es la próxima inversión que recibirá el concejo (y supera a la de la ciudad deportiva del Avilés)
  8. Un edificio de Oviedo de la zona de la calle Uría y parque San Francisco esconde un palacete a la venta de dos plantas, 5 habitaciones, cuatro baños y terraza: este es el precio por el que puede ser tuyo

El XXXIV Desafío Lagos de Covadonga abre inscripciones el miércoles, 12 de noviembre

El XXXIV Desafío Lagos de Covadonga abre inscripciones el miércoles, 12 de noviembre

La compra de vivienda por extranjeros se dispara en Asturias, que se sitúa a la cabeza nacional: perfil de los compradores y lo que buscan (y encuentran) en la región

La compra de vivienda por extranjeros se dispara en Asturias, que se sitúa a la cabeza nacional: perfil de los compradores y lo que buscan (y encuentran) en la región

Abusó durante más de una década de su cuñada, con discapacidad intelectual, y le regalaba ropa para que no lo contara: el Supremo ratifica la condena de diez años de prisión para este lavianés

Abusó durante más de una década de su cuñada, con discapacidad intelectual, y le regalaba ropa para que no lo contara: el Supremo ratifica la condena de diez años de prisión para este lavianés

Protesta de los trabajadores del Parador de Turismo de Cangas de Onís: estas son sus razones

Protesta de los trabajadores del Parador de Turismo de Cangas de Onís: estas son sus razones

Cangas de Onís rendirá homenaje a Abel García Cimentada, vencedor del 87.º Descenso Internacional del Sella

Cangas de Onís rendirá homenaje a Abel García Cimentada, vencedor del 87.º Descenso Internacional del Sella

"Me violó más de treinta veces...": así desveló una niña de 11 años cómo su abuelastro las agredía a ella y a sus hermanas

"Me violó más de treinta veces...": así desveló una niña de 11 años cómo su abuelastro las agredía a ella y a sus hermanas

Tiempo de castañas en Arriondas: todos los ganadores del certamen del fruto seco por excelencia del otoño asturiano

Tiempo de castañas en Arriondas: todos los ganadores del certamen del fruto seco por excelencia del otoño asturiano

Láneo recreó una noche de esfoyón y amagüesto en su centro social con la participación de un centenar de personas

Láneo recreó una noche de esfoyón y amagüesto en su centro social con la participación de un centenar de personas
Tracking Pixel Contents