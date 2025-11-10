Pueblu se une al PSOE y exige la dimisión del alcalde de Ribadesella

El Grupo Municipal Pueblu-Convocatoria por Ribeseya ha unido su voz a la del PSOE y exigió ayer la dimisión del alcalde de Ribadesella, Paulo García (PP), tras la sentencia que anuló el proceso selectivo de estabilización de una plaza de encargado de obras en ese ayuntamiento, en el que resultó elegido el propio regidor, tras haber participado en su tramitación. Pueblu destaca que el fallo judicial ha dejado claro que la actuación del Alcalde fue "contraria a los principios de imparcialidad, independencia y transparencia".

La sentencia constata que Paulo García tenía un conflicto de intereses "al ser alcalde y aspirante a la plaza", pese a lo cual "no se abstuvo de intervenir en el proceso, designando al tribunal de selección y participando en la toma de decisiones que afectaban a su propio interés". Según Pueblu, la actuación del Alcalde supuso "un ataque a la buena gobernanza", vulneró "el principio de igualdad de oportunidades" y puso en duda "la credibilidad de la institución municipal".

Pueblu recordó que realizó varias preguntas sobre este asunto en los plenos de abril y mayo, para las que no obtuvo respuestas satisfactorias. Esta formación resaltó, asimismo, que la sentencia ha constatado que Paulo García, siendo a la vez alcalde y aspirante a la plaza de encargado de obras, tuvo una actuación "inaceptable", dado que incumplió tres condiciones a su juicio "inexcusables": "Imparcialidad (no debe haber favoritismo, prejuicio ni tendencia a primar o postergar la valoración de los aspirantes), independencia (que no haya jerarquía en su ámbito funcional, ni dependencia de poder político) y especialización (su formación específica les cualifica para poder valorar). Por todo ello Pueblu-Convocatoria por Ribeseya exige su dimisión inmediata.