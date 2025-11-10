San Roque del Acebal celebró el 30.º aniversario de su escuela

Este fin de semana hemos conmemorado en San Roque del Acebal (Llanes) el 30.º aniversario de la escuela del pueblo, que vio la luz en 1995, a través de las gestiones, entre otros, del exalcalde Manuel Amieva, presente en el acto. La celebración fue una iniciativa conjunta de los maestros del centro y la Asociación "El Perru de San Roque".

Tras colocar previamente una placa en memoria de Severina Enterría y un cuadro recordando a Angelina Cordero, ambas impulsoras de la Asociación "El Perru de San Roque", un buen número de vecinos acudió a la exposición fotográfica en la que se dan a conocer imágenes tomadas desde los años cuarenta del siglo pasado hasta la actualidad, conteniendo un buen número de maestros que impartieron sus clases en el pueblo, y alumnos de cada una de las sucesivas generaciones.

Enseñanza reglada desde 1781

La enseñanza reglada en el pueblo comenzó hace 244 años, en 1781, una vez desaparecidos los enfermos de lepra de la Malatería de San Lázaro. Las clases tenían lugar en el pórtico de la ermita de la Malatería, y el primer maestro fue Manuel de la Llera Moro. Un cuadro describe el ambiente que había en las escuelas de aquella época.

Más tarde, los vecinos costearon la primera escuela, propiamente dicha, que a finales del siglo XIX llegó a tener 104 alumnos y 33 alumnas, al incluir niños y niñas de los pueblos de alrededor.

En 1932, también los vecinos costearon la primera escuela de niñas, con fondos sobrantes de la colecta realizada para construir el apeadero del ferrocarril. En los años 40 y 50 del pasado siglo impartieron sus clases los maestros Pinita Domínguez, Bonifacio Mochales y César Casado.

Clases para párvulos

Una nueva escuela se construyó por la administración en 1960, inicialmente para niñas (los niños acudían a la Casa Conceju, que hizo funciones de escuela masculina), y finalmente para ambos sexos. En ella impartió sus clases durante 11 años, por poner un ejemplo de larga duración, la maestra Clara Luz Martín Esnal, de grato recuerdo en el pueblo, que le hizo un homenaje en 2012.

No se pueden olvidar tampoco las clases particulares para párvulos impartidas durante mucho tiempo por la vecina del pueblo Balbina Sordo Calvo, que en épocas de buen tiempo tenían lugar a la sombra del peral de la finca de la propia Balbi, cuya fruta ella misma ofrecía a sus alumnos.

El año 1987 fue una fecha clave para integrar las escuelas de San Roque, Vidiago, Pendueles, Cué, Parres y Poo en el Colegio Rural Agrupado o CRA número 2 de Llanes, que supuso un enorme avance en la formación de los alumnos de la zona.

Recuerdo para una maestra

En esta época es imposible no destacar la larga permanencia durante 33 años y el buen hacer de la maestra Paz Domínguez Sousa. Comenzó su andadura en 1982 y la terminó en 2015, siempre en la escuela de San Roque del Acebal, en la que sus numerosos alumnos le dieron un homenaje de despedida.

Pese a la reducción del número de alumnos por la baja natalidad, la escuela de San Roque del Acebal continúa impartiendo sus clases a niños y niñas del pueblo, con notable éxito y buenos resultados en el aprendizaje.

En el acto de esta mañana también hemos agradecido su labor durante los últimos siete años (2018-2025) a los maestros Miguel Sánchez y Belén Santoveña, y hemos felicitado a Daniel Fernández Montes, maestro del Centro desde 2002 y director del mismo desde 2014, no solamente por su entregada labor profesional, sino también por facilitar al máximo toda clase de actividades educativas y culturales, pidiéndole que haga extensiva esta mención especial a todos los maestros de la escuela de San Roque del Acebal.