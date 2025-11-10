Siguen las protestas en Colunga por el cierre del polideportivo municipal

El conflicto por el cierre del polideportivo municipal de Colunga sigue sin resolverse y la tensión crece entre usuarios y trabajadores. Apenas seis días después de la multitudinaria marcha que reunió a más de un centenar de personas, hace unos días tuvo lugar una nueva protesta frente al Ayuntamiento, en la que participaron una quincena de usuarios y los empleados afectados. La concentración, convocada junto al sindicato UGT, se desarrolló en forma de una clase gratuita de pilates como símbolo del parón que sufre la actividad deportiva en el concejo.

Los manifestantes reclaman la reapertura inmediata del equipamiento y critican el nuevo modelo de gestión que propone el equipo de gobierno. Según explican, la solución temporal ofrecida, la contratación de un conserje municipal mientras se licita el servicio, "no convence a nadie" y supondrá una notable reducción de horas laborales: "A los que trabajan 40 horas les van a quedar una media de diez y posiblemente a los que están a media jornada les van a quedar dos, tres o cuatro horas a la semana", explicó Julio Fernández, uno de los trabajadores afectados.

Los usuarios, por su parte, insisten en mantener las condiciones actuales, defendiendo un modelo que consideran ejemplar: "Hasta el cierre, el polideportivo funcionaba de maravilla, con actividades muy variadas, matrículas completas y lista de espera", subrayan.

Manifestantes en Colunga / R. J. Q.

En el pleno celebrado el miércoles, los grupos municipales de PSOE y PP aprobaron por mayoría una moción conjunta en la que se instaba al equipo de gobierno a tramitar "con urgencia" una nueva licitación para la gestión del polideportivo para que se "garantizara su adjudicación en el menor plazo posible".

El Ayuntamiento, encabezado por el alcalde de Foro Colunga, José Ángel Toyos, sostiene que la figura del conserje es "fundamental" para garantizar la reapertura del espacio. Desde el Consistorio avanzan que este viernes se publicará la licitación delos tres monitores deportivos, que se subrogarán desde la anterior empresa gestora, y confían en que el polideportivo vuelva a estar operativo "en las próximas semanas".

Mientras tanto, los trabajadores mantienen su huelga indefinida, iniciada el 15 de septiembre, y acumulan ya seis meses sin cobrar. El equipamiento permanece cerrado desde entonces, dejando sin servicio a cientos de usuarios y afectando a niños y personas que usaban las instalaciones por motivos de salud.