Taller de cocina internacional y documental sobre la historia de la Cruz del Sueve en Llastres

El patio del Colegio Público “Matemático Pedrayes” de Llastres acogerá este jueves día 13 a las 16:00 horas. Esta actividad enmarcada en el programa "Asturias, Compromiso Solidario" de la Red de Concejos Solidarios, financiado por la Federación Asturiana de Concejos, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar y la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, con el apoyo en este caso la Mancomunidad Comarca de la Sidra y el Ayuntamiento de Colunga, a través del Centro de Dinamización Tecnológica Local y Biblioteca Pública de Llastres.

De carácter intergeneracional, está dirigida a todas las edades aunque especialmente a menores de más de 8 años de edad. Habrá protagonismo para la cocina de países como México, Marruecos, India y Brasil. La participación es gratuita, pero las plazas son limitadas. Más información e inscripciones en el teléfono 661564803.

También este jueves, pero a las 17:30 horas y en el salón de actos del Centro Municipal “El Piqueru” de Llastres, habrá una charla de Fernando Granda Rodríguez con proyección de su documental "La Cruz del Sueve". La actividad forma parte de las III Jornadas del Archivo Municipal de Colunga, que ya contó con una primera exposición el pasado mes de agosto en Colunga.