Tiempo de castañas en Arriondas: todos los ganadores del certamen del fruto seco por excelencia del otoño asturiano

"En la huerta soy feliz. Le pregunté al médico si podía ir a a la huerta, porque estoy operada, y me dijo que sí, pero sin pasarme. Así lo hago. Este año fui a pañar castañes, sembré arvejos, fabones... y cosines de poco esfuerzo". Hortensia González Guanes, "Hortensina", vecina de Güexes, ganó ayer un año más el Certamen de la castaña y productos de la huerta de Arriondas. Suyas y de su hija, María del Rosario Peón González, "Charo", titular de la explotación, fueron las mejores castañas. Y también los mejores productos de la huerta. No faltó a la cita la tercera generación de la familia, Denís Martínez Peón, médica de profesión, pero gran aficionada también a la huerta desde niña, y colaboradora en el negocio en cuanto el trabajo se lo permite. "Tiene tanta afición como yo, iba conmigo al mercado de Cangas con 9 años a vender sus cosines", rememora la matriarca, que ya ha cumplido los ochenta.

Hortensina González y Emilio García Longo / Ramón Díaz

Triplete para un cangués

Un triplete volvió a firmar este año José Francisco Bulnes Teleña, vecino de Cardes (Cangas de Onís), con premios en las secciones de castaña, productos de la huerta y repostería. ¿Su reacción? "No sabes el subidón que te da. Siento una alegría enorme porque se reconoce el trabajo que hice". El cangués detalla la receta del postre con el que se llevó el primer premio: "Secas la castaña y después la pelas. La pones a remojo el día antes. La cueces en agua muy suave para que no se rompa. La dejas enfriar. Haces un almíbar con agua, vino banco, azúcar, un poco de canela y corteza de limón y se lo agregas a la castaña. Las dejas cocer un poquitín... y están que te mueres".

María Teresa Ureta Blanco y José Antonio Suárez Miayares. / Ramón Díaz

Hubo homenaje y entrega de regalos a la paisana y el paisano del año, el matrimonio formado por María Teresa Ureta Blanco, de 81 años, y José Antonio Suárez Miayares, de 80, vecinos de Sinariega.

Todos los premiados

Los cinco primeros clasificados en el apartado de castañas fueron, en este orden: Hortensia González Guanes, María Antonia Poladura Tábila, José Francisco Bulnes Teleña, Marcos José González García y Carmen Santos Rodríguez. En productos de la huerta, María Rosario Peón González, Carmen Santos Rodríguez, María Dolores Álvarez Costales, Raquel Suárez Domínguez y José Francisco Bulnes Teleña. En productos agrícolas ecológicos, Mario Álvarez Costales y La Casa Vieya. En talla de madera, María Josefa González Álvarez, Luis Miyares Ruiz y María González Iglesias. En artesanos profesionales, Susana Sampedro Prieto, Juan Ángel Fernández Climet y Begoña Alonso Sánchez.

En repostería (profesionales), Confitería Aimar (primero y segundo premios) y Casa Antón. En repostería (particulares), José Francisco Bulnes Teleña, Conchi Pérez Rojo y Cristina Longo.