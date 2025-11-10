Trabajos de desbroce y limpieza de pueblos en el Valle Oscuru y San Roque, en Llanes
Las tareas han incluido actuaciones en la Senda del Valle Invisible y la Ruta de los Colores
El Ayuntamiento de Llanes, a través de la Concejalía de Pueblos que encabeza el edil Miguel Ángel Alonso, continúa con las actuaciones de los Planes de Desbroce y de Limpieza de Pueblos, que en las últimas semanas han ejecutado trabajos de limpieza y mantenimiento en el área oriental del concejo. Concretamente, en la localidad de San Roque y en las tres parroquias que conforman el Valle Oscuru: La Borbolla, Carranzo y Tresgrandas.
Así, en las localidades de San Roque, La Borbolla, Santulalia, Pielasierra y Tresgrandas se ha procedido a la limpieza y acondicionamiento de calles y caminos, con desbroce y siega de márgenes y cunetas, así como de otros espacios públicos.
Además, se ha completado el periódico acondicionamiento y desbroce de la Senda del Valle Invisible, en San Roque, y de la Ruta de los Colores del Valle Oscuru. Igualmente, se han acondicionado caminos de acceso a los depósitos de agua y a la sierra plana de La Borbolla, entre otros.
