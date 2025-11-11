La Asociación Vecinal Juntos por Cangas sugiere la construcción de viviendas sociales
El colectivo propone habilitar casas de propiedad municipal que permanecen cerradas y sin uso
"El Ayuntamiento de Cangas de Onís dispone de diversas viviendas de su propiedad. Desde la agrupación Juntos por Cangas solicitamos que sean habilitadas y puestas en funcionamiento a la mayor brevedad posible, con el fin de que puedan ser destinadas a familias con recursos económicos limitados", apuntan desde la Asociación de Vecinos.
"Nuestro concejo siempre se ha caracterizado por su espíritu solidario. Tanto es así que, en la actualidad, aún existen familias que residen en algunas de estas viviendas municipales. Sin embargo, tenemos constancia de que también existen otras viviendas de propiedad municipal que, a día de hoy, permanecen cerradas y sin uso", abunda ese colectivo cangués
Según Juntos por Cangas, las últimas viviendas sociales se construyeron a finales del 1999, lo que hace evidente la necesidad urgente de promover nueva vivienda social en el concejo. "No obstante, mientras se impulsa dicha construcción, consideramos imprescindible que las viviendas ya existentes se ocupen de manera inmediata para atender a quienes más lo necesitan", insisten.
"Entendemos que estos bienes públicos deben estar al servicio de la ciudadanía, especialmente de las familias en situación de vulnerabilidad. Apelamos, por tanto, a la voluntad y responsabilidad del Ayuntamiento para poner en funcionamiento estos recursos habitacionales", explica el colectivo vecinal.
