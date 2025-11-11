Cangas de Onís adjudica la obra de mejora de la pista de La Flecha en más de 35.000 euros

El Ayuntamiento de Cangas de Onís, que preside el popular José Manuel González Castro, acaba de adjudicar la obra de reparación y hormigonado de la pista de La Flecha, una actuación incluida dentro del programa de prevención de incendios forestales del municipio.

El contrato, con un importe total de 35.285,71 euros (IVA incluido), ha sido adjudicado a la empresa canguesa Contratas Moro e Hijos S. L., que presentó la oferta más ventajosa entre las tres consultadas La obra tiene como objetivo "mejorar la accesibilidad y la seguridad de la pista de La Flecha, al tiempo que se refuerzan las medidas de defensa contra incendios mediante la limpieza y mantenimiento de las fajas auxiliares".

Esos trabajos "permitirán garantizar una mejor protección del entorno natural y facilitar el acceso de los medios de extinción en caso de emergencia, especialmente durante las épocas de mayor riesgo". Asimismo, de forma complementaria, el Consistorio aprobó igualmente el hormigonado de la pista de acceso, con un presupuesto de 11.522,08 euros (IVA incluido), dentro del plan municipal de mejora de infraestructuras rurales.

Los trabajos, ejecutados por la empresa Contratas Moro, consisten en la preparación del terreno y la realización de una solera de hormigón de 12 centímetros de espesor, reforzada con mallazo electrosoldado, conforme al Código Estructural 2021. Estas actuaciones reflejan el compromiso del Ayuntamiento de Cangas de Onís con la conservación del medio natural, la prevención de riesgos y la cohesión territorial del concejo.

“Cada inversión en caminos rurales o en prevención ambiental es una inversión en seguridad y bienestar para nuestros vecinos, y en la protección del entorno que nos define como municipio”, explicó el alcalde González Castro.