Ya hay fecha para el XX Encuentro "Creando Redes de Solidaridad"

La cita, organizada por el Centro de Voluntariado y Participación Social del Área VI "El Prial", se desarrollará en Infiesto

Equipo coordinador del anterior Encuentro "Creando Redes de Solidaridad", junto a las entidades premiadas. / R. J. Q.

Ramón Díaz

Infiesto (Piloña)

La localidad de Infiesto (Piloña) acogerá este sábado el XX Encuentro "Creando Redes de Solidaridad", una cita organizada por el Centro de Voluntariado y Participación Social del Área VI "El Prial". Este evento celebra 24 años de trabajo en red, impulsando la participación ciudadana y el fortalecimiento del tejido asociativo en el Oriente de Asturias.

Bajo el lema "Creando Redes de Solidaridad", el encuentro busca visibilizar y reconocer el papel fundamental de las asociaciones rurales en la construcción de comunidades más cohesionadas, sostenibles y participativas. Durante la jornada se presentarán los proyectos que concurren al Concurso "Pueblos Solidarios 2025", además de compartir experiencias, debatir nuevas propuestas y renovar el compromiso de las entidades que forman parte de la Red de Participación Social "Pueblos Solidarios".

El acto inaugural contará con la participación de:

  • Ana Gloria Fernández Melendreras, presidenta de la Asociación El Prial.
  • Elena Pastor García, representante de la Red de Participación Social “Pueblos Solidarios”.
  • Iván Allende Toraño, alcalde de Piloña.
  • Adrián Barbón Rodríguez, presidente del Principado de Asturias.
  • Nuria Rodríguez López, directora general de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBI.

La jornada, presentada por Laura Gutiérrez Naredo, coordinadora del Centro de Voluntariado y Participación Social del Área VI, incluirá:

  • Exposición y votación de los proyectos sociales participantes.
  • Balance de los proyectos premiados en 2024.
  • Presentación de propuestas y actividades para el periodo 2025-2026.
  • Incorporación de nuevas entidades a la Red.
  • Entrega de los premios “Solidaridad en Red” y “Pueblos Solidarios 2025”.

El encuentro finalizará a las 14:00 horas con la clausura, a cargo del equipo coordinador de la Red Pueblos Solidarios y la Dirección General de Participación Ciudadana del Principado de Asturias.

WhatsApp
