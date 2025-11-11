Ya hay fecha para el XX Encuentro "Creando Redes de Solidaridad"
La cita, organizada por el Centro de Voluntariado y Participación Social del Área VI "El Prial", se desarrollará en Infiesto
La localidad de Infiesto (Piloña) acogerá este sábado el XX Encuentro "Creando Redes de Solidaridad", una cita organizada por el Centro de Voluntariado y Participación Social del Área VI "El Prial". Este evento celebra 24 años de trabajo en red, impulsando la participación ciudadana y el fortalecimiento del tejido asociativo en el Oriente de Asturias.
Bajo el lema "Creando Redes de Solidaridad", el encuentro busca visibilizar y reconocer el papel fundamental de las asociaciones rurales en la construcción de comunidades más cohesionadas, sostenibles y participativas. Durante la jornada se presentarán los proyectos que concurren al Concurso "Pueblos Solidarios 2025", además de compartir experiencias, debatir nuevas propuestas y renovar el compromiso de las entidades que forman parte de la Red de Participación Social "Pueblos Solidarios".
El acto inaugural contará con la participación de:
- Ana Gloria Fernández Melendreras, presidenta de la Asociación El Prial.
- Elena Pastor García, representante de la Red de Participación Social “Pueblos Solidarios”.
- Iván Allende Toraño, alcalde de Piloña.
- Adrián Barbón Rodríguez, presidente del Principado de Asturias.
- Nuria Rodríguez López, directora general de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBI.
La jornada, presentada por Laura Gutiérrez Naredo, coordinadora del Centro de Voluntariado y Participación Social del Área VI, incluirá:
- Exposición y votación de los proyectos sociales participantes.
- Balance de los proyectos premiados en 2024.
- Presentación de propuestas y actividades para el periodo 2025-2026.
- Incorporación de nuevas entidades a la Red.
- Entrega de los premios “Solidaridad en Red” y “Pueblos Solidarios 2025”.
El encuentro finalizará a las 14:00 horas con la clausura, a cargo del equipo coordinador de la Red Pueblos Solidarios y la Dirección General de Participación Ciudadana del Principado de Asturias.
