La jueza no observa indicios de delito en el accidente de autobús de la carretera de los Lagos que dejó 49 heridos en julio de 2023

La jueza de Cangas de Onís ha ordenado el sobreseimiento provisional de la causa abierta por el accidente de autobús ocurrido en la carretera de los lagos de Covadonga, en el parque nacional de los Picos de Europa, el 31 de julio de 2023, en el que resultaron heridas 49 personas, seis de ellas de gravedad.

Los análisis de sangre y de orina practicados al conductor del vehículo descartaron hallazgos determinantes que pudieran haber influido en el siniestro, más allá de los compatibles con el tratamiento de urgencia hospitalario del que fue objeto por las heridas sufridas.

Posibilidad de recursos

"De lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa", recoge el auto, fechado el 28 de octubre, en el que se decreta el archivo de las actuaciones. Las partes tienen un plazo de tres días para presentar recurso de reforma y cinco para recurso de apelación.

Atención a uno de los heridos en el siniestro. / LNE

El accidente ocurrió al precipitarse el autobús por una pronunciada pendiente: se acercó demasiado a la derecha en una maniobra de cruce con otro vehículo y, al hacerlo, perdió el contacto con el asfalto en el borde de la carretera. Como resultado, el autobús acabo dando un par de vueltas de campana sobre el terreno desnivelado de la zona.

Conductor experimentado

El conductor, con más de veinte años de experiencia y que cubría habitualmente ese recorrido (Cangas de Onís-Los lagos de Covadonga) fue una de las personas que peor parada salió del accidente, con heridas de gravedad, lo que retrasó varios meses su declaración.

Durante la investigación, la Guardia Civil tomó testimonio al conductor, pasajeros del autobús, y pasajeros de vehículos cercanos en el momento de la salida de la calzada. Además, realizó la inspección ocular del vehículo y el análisis del tacógrafo. Entre los heridos, había turistas procedentes de países como Austria y de diferentes regiones españolas.

Diez menores heridos

El vehículo siniestrado tenía en aquel momento 9,4 años de antigüedad y contaba con toda la documentación y revisiones en regla, así como con la última revisión interna superada hacía solo unos días, y la ITV, cuatro meses antes.

Entre los afectados se encontraban diez menores de edad, de edades comprendidas entre los ocho meses y los trece años, aunque en su caso solo sufrieron heridas leves. El accidente obligó a movilizar helicópteros y ocho ambulancias y se instaló un hospital de campaña para valorar a los pasajeros heridos y atender a sus familiares.