Limpieza de farolas en la ciudad de Cangas de Onís
Cuenta con la colaboración de la empresa de recogida de residuos
El Ayuntamiento de Cangas de Onís, presidido por el conservador José Manuel González Castro, en colaboración con la empresa concesionaria del servicio de recogida de residuos, está procediendo en estas fechas a tareas de la limpieza de las farolas localizadas en diferentes calles del municipio.
"Esta actuación forma parte de la campaña anual de limpieza y mantenimiento del alumbrado público, que se realiza cada año con el objetivo de mejorar la imagen de la ciudad y garantizar un entorno más limpio y seguro para los vecinos y visitantes", apuntan desde el Consistorio.
"Los trabajos incluyen la retirada de suciedad, polvo y restos acumulados en las luminarias, contribuyendo a una mejor iluminación y a una mayor eficiencia energética", dicen los responsables de llevar a cabo la actuación.
El Ayuntamiento aprovecha los meses de menor afluencia turística para desarrollar este tipo de actuaciones, con el fin de minimizar las molestias y optimizar los recursos municipales.
"Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Cangas de Onís reafirma su compromiso con el cuidado del espacio público y la mejora continua de los servicios municipales", explican.
