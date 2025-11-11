Llanes ampliará la "zona azul" y creará una "zona verde" para vecinos, segundos residentes y trabajadores

Llanes tendrá una zona azul más amplia y contará con una zona verde, para vecinos, segundos residentes y trabajadores. El Ayuntamiento de Llanes, que viene prestando desde el año 2015 el servicio público de ordenación y regulación del aparcamiento en la vía pública (ORA), más conocido como "zona azul", planea ahora su ampliación y refundición con el servicio municipal de estacionamiento de autocaravanas, con la finalidad de "garantizar una correcta movilidad urbana y la rotación del estacionamiento, con preferencia para los residentes", según los dirigentes locales. El próximo Pleno municipal aprobará la modificación de la ordenanza reguladora, paso previo para la licitación del servicio.

"Llanes, como gran polo de atracción turística, sufre buena parte del año una alta demanda de estacionamiento, que debe compatibilizarse con las necesidades cotidianas de los vecinos, del comercio local y de las personas que trabajan en el concejo. La nueva ordenanza equilibrará estos usos, ordenará el espacio público y mejorará la movilidad bajo criterios de seguridad vial, accesibilidad universal y sostenibilidad ambiental", ha señalado el alcalde, Enrique Riestra, de Vecinos por Llanes (VxLl).

Zona azul y zona verde

La nueva ORA, según el equipo de gobierno, se concibe como "una herramienta de gestión que liberará plazas en las áreas de mayor demanda, reducirá el tráfico de vehículos circulando en busca de estacionamiento, y priorizará la cercanía a los servicios, equipamientos y comercios locales, con preferencia para personas residentes, residentes temporales y personas que trabajen en el concejo".

Como principal novedad de la nueva ORA de Llanes se introduce una doble zonificación: azul y verde. La zona verde facilitará el estacionamiento de residentes, residentes temporales y personas trabajadoras, garantizando un uso equilibrado del espacio, mientras que la zona azul favorece la alta rotación y las estancias breves de quienes visitan Llanes.

1.547 plazas de aparcamiento regulado

La zona ORA de Llanes funcionará con 1.547 plazas desde el 1 de marzo hasta el primer domingo del mes de noviembre de cada año, ambos inclusive. El resto del año no habrá regulación de estacionamiento.

Durante la temporada alta (del 1 de junio al 30 de septiembre, y durante la Semana Santa) funcionarán zona azul y zona verde de forma conjunta, con 174 plazas de zona azul y 1.373 de zona verde, mientras que en temporada baja (resto de temporada excluyendo verano y Semana Santa) todo el conjunto de plazas ORA funcionará íntegramente como zona verde. Por su parte, el área de servicio de autocaravanas estará en funcionamiento todo el año.

Horario: de 9.00 a 20.00 horas

Los horarios de la ORA, tanto en temporada alta como en temporada baja, de lunes a viernes y también festivos, será de 9.00 a 20.00 horas. Serán calles en zona azul las mismas que actualmente: Alfonso IX, Egidio Gavito, Félix Segura Ricci, José Enrique Rozas, Pidal, Prolongación las Barqueras, Religiosas Franciscanas del Hospital, Román Romano, y Veneranda Manzano.

Y calles en zona verde: Ángel de La Moria, Ángel Pola, avenida de Argentina, avenida de Chile, avenida de Cuba, avenida de la Paz, avenida de las Gaviotas, avenida de México, avenida de El Sablón, avenida de San José, avenida de San Pedro, avenida de Toró, avenida de Venezuela, y calles Cabrales, Marino Soria, Celso Amieva, Cuetu Altu, Cuetu Baju, Egidio Gavito, Fuentes, Gutiérrez de la Gándara, Hermanos García-Gavito, Hermanos Saro, Horacio Fernández Inguanzo, José Purón Sotres, José Sáiz Muñiz, Juan Antonio Pesquera Menéndez, La Bolera, La Calzada, La Compuerta, La Emigración, La Galea, La Guía, La Moría, Manuel Díaz Alegría, Matilde de La Torre, Pedro García Bustillo, Peñamallera Alta, Peñamallera Baja, Pepín El Sardineru, Pin de Pría, y San Antón. Se incluye en la regulación los aparcamientos de El Sablón y de la playa de Toró como zona verde.

Tipología de usuarios de la ORA

Otra de las novedades de la nueva ordenación es que se introducen distintos tipos de usuarios:

Tipo "R" , residentes: empadronados en Llanes y con IVTM en el municipio. Estarán exentos de pago en zona verde, de tal modo que para los residentes empadronados el régimen de la ORA no variará respecto al actualmente en vigor.

, residentes: empadronados en Llanes y con IVTM en el municipio. Estarán exentos de pago en zona verde, de tal modo que para los residentes empadronados el régimen de la ORA no variará respecto al actualmente en vigor. Tipo "RT ", residentes temporales: propietarios o arrendatarios de vivienda en Llanes, pero no empadronados; podrán sacar un abono para la zona verde por 60 euros por temporada.

", residentes temporales: propietarios o arrendatarios de vivienda en Llanes, pero no empadronados; podrán sacar un abono para la zona verde por 60 euros por temporada. Tipo "T" , trabajadores: personas no residentes pero con puesto de trabajo en Llanes; podrán sacar un abono para la zona verde por 40 euros por temporada.

, trabajadores: personas no residentes pero con puesto de trabajo en Llanes; podrán sacar un abono para la zona verde por 40 euros por temporada. Tipo "V" , visitantes: resto de usuarios, que deberán pagar por el estacionamiento tanto en zona azul como en zona verde.

, visitantes: resto de usuarios, que deberán pagar por el estacionamiento tanto en zona azul como en zona verde. Tipo "E", personas exentas, según las previsiones de la ordenanza.

En zona azul se permitirá aparcar a todos los usuarios, ya sean residentes o no residentes durante un máximo de 120 minutos (2 horas) obteniendo el tique correspondiente en períodos señalados. En zona verde se permitirá aparcar a los usuarios tipo "R", "RT" y "T" de forma ilimitada. Al resto de usuarios durante un máximo de 240 minutos (4 horas) obteniendo el tique correspondiente en períodos señalados.

Tarifas de la ORA

Las tarifas de rotación de la ORA, tanto en zona azul como en zona verde para visitantes, serán: una hora, 0,60 euros; una hora y 30 minutos, 0,90 euros; 2 horas (máximo), 1,20 euros, con la excepción del aparcamiento de la playa de Toró donde serán: una hora, 0,90 euros; una hora 30 minutos, 1,35 euros; 2 horas,1,80 euros.

Paralelamente, la nueva ordenanza regulará también el uso de las autocaravanas y vehículos vivienda en el municipio, previendo la creación de un área de servicio y pernocta con 86 plazas, de pago, así como dos zonas de estacionamiento diurno gratuito, quedando expresamente prohibido el estacionamiento de estos vehículos fuera de las áreas habilitadas para ello.

El importe de la estancia de autocaravanas en los espacios habilitados será, con servicio de agua y vaciado, de 15,00 euros por día, y con servicios completos (agua y electricidad) de 20,00 euros por día.

Sanciones de 500 euros

Estacionar autocaravanas o vehículos vivienda fuera de las zonas de estacionamiento habilitadas será considerada una infracción muy grave, lo mismo que permanecer en las zonas de estacionamiento habilitadas fuera del horario, e implicará una sanción de 500 euros, anunciando el Ayuntamiento de Llanes la creación de una patrulla específica dentro de la Policía Municipal para la vigilancia y sanción a las autocaravanas que no cumplan con la normativa.

"La regulación de estos espacios responde a la necesidad de ordenar el estacionamiento y la pernocta y servirá para evitar la dispersión incontrolada de autocaravanas y compatibilizar la actividad turística con la protección del entorno urbano y natural, la movilidad y la convivencia vecinal", ha declarado el regidor llanisco.