Ribadesella pone fin a su III Certamen Cinematográfico: estos son los premiados
La cita, organizada por a Asociación Cultural Amigos de Ribadesella (ACAR), culmina un mes de proyecciones, con más de 400 películas de 18 países
J. Quince
La Asociación Cultural Amigos de Ribadesella (ACAR) bajó este fin de semana el telón de su III Certamen Cinematográfico con la celebración de la gala final en la Casa de Cultura, un acto en el que se llevó a cabo la entrega de galardones y que puso el broche de oro a una edición que ha consolidado la cita como un referente cultural en el concejo.
En total se recibieron este año más de 400 películas procedentes de 18 países, de las cuales 375 compitieron en el concurso general y el resto en categoría local. El murciano Jesús Martínez Nota se alzó con el Premio Pagadín, dotado con 1.300 euros, por su obra "La Mort". Por otro lado, el Premio Atalaya, valorado en 700 euros, recayó en "Fuera de Juego", trabajo de Arantxa Sánchez, Daniela Molleda y Carla Inés Canseco, alumnas del IES Avelina Cerra de Ribadesella.
En el apartado de fotografía, el primer premio fue para "Anguleiros", de Valentín Javier Gutiérrez, mientras que el segundo galardón lo obtuvo Paula Sierra con "Pescador de Tereñes". Por su parte, el Premio Oba, correspondiente al concurso de carteles fue para otro murciano, Rubén Lucas García.
