La "cuevona" de Covadonga (de 13 kilómetros) que casi nadie conoce: así son los pasadizos secretos que llevan a la Santina, con una cascada final de 40 metros

Es la cueva secreta (cuevona, mejor dicho, por sus 13 kilómetros de extensión) del santuario asturiano de Covadonga. Los pasadizos ocultos que llevan hasta la Santina, pero... subterráneos. Se trata de la gruta de Trumbio, que durante casi 50 años se pensó que era un enorme cañón de 700 metros de desarrollo y cien metros de desnivel. Hoy se sabe que es la cuarta cavidad más grande explorada en Asturias.

La cueva de Trumbio / Grupo Gema

Un sifón

En 2022 el Grupo Gema, fundado en Gijón, consiguió superar un "muro" (un sifón) y documentar que la "cuevona" subterránea de Covadonga tenía, en realidad, 13 kilómetros de desarrollo y 300 metros de desnivel. Lo más singular y llamativo de esta gruta es que "todo este sistema de pozos y galerías está en las entrañas mismas de Covadonga", explicó en su día a LA NUEVA ESPAÑA José Antonio Carbajal, del Grupo de Espeleología Gema.

El santuario de Covadonga / LNE

La entrada a la cueva

"A la cueva del Trumbio se entra por el valle de Huesera/Güesera, un valle ciego en el que se sume el río. Ahí se ha formado un gran cañón de entrada; y el agua subterránea que atraviesa la cueva sale en el Güeyu Reinazu, a unos 500 metros de Covadonga. Muy cerca de los sectores finales de la cueva, a solo 400 metros en planta, está la Cueva de Orandi, que lleva las aguas del valle de Orandi que van a manar bajo la gruta de la Santina cuando hay lluvias fuertes", detalla el espeleólogo.

Cueva del Trumbio / Grupo Gema

Bellezas naturales inexploradas

Tras la difícil escalada de la pared del sifón, que llevó unas cuantas horas de ascensión, los espeleólogos llegaron a una pequeña plataforma y "siguiendo el curso del agua a través de un resalte escalonado de unos 10 metros de altura, se llegó al comienzo de un antiguo meandro de considerables dimensiones". Ahí nació la bautizada como galería Gema, que dio paso a todo un sistema de saltos, salas, pasos sifonantes, galerías... Más escaladas y auténticas bellezas naturales inexploradas, incluyendo un puente de piedra.

Cueva del Trumbio / Grupo Gema

Cascada de 40 metros

Ahora la cueva del Trumbio tiene una sala de los Pinchos, una sala del Agua, una sala de la Niebla, una sala del Vivac, una sala Alien, otra espectacular sala Blanca... A veces el río discurre por meandros, otras se encañona de forma espectacular, otras circula por una sucesión de resaltes y marmitas, hasta acabar en una cascada final de 40 metros que conducen a una red de galerías activas y fósiles alrededor del sifón final. Según los datos topográficos, eso se encuentra 302 metros por debajo del punto más alto de la entrada del Trumbio.

Secreto

La ubicación exacta de esta gruta es secreto. Los espeleólogos mantienen máxima discreción, ya que se trata de una cavidad solo apta para expertos, con muchos requerimientos técnicos. "Esta cueva no es un parque de atracciones, es peligroso avanzar por ella y, además, al estar en el interior del Parque Nacional, en donde las actividades espeleológicas están restringidas, son necesarios los permisos correspondientes de exploración para el acceso", destaca Carbajal.