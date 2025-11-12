El pueblo asturiano que es una postal navideña durante todo el invierno (y sin necesidad de decorados ni arcos de luces)

Es una postal navideña durante todo el invierno y parte del otoño y sin necesidad de decorados de Navidad ni arcos de luces. Su encanto es natural. Se trata de Sotres, uno de los pueblos más altos de Asturias, ubicado a 1.050 metros de altura en los imponentes Picos de Europa, que el año pasado fue galardonado por la Fundación Princesa de Asturias con el premio "Pueblo ejemplar". Es el pueblo de las nevadonas y cuando está teñida de blanco la panorámica que deja es de cuento.

Vistas inigualables de los Picos

Situado en el concejo de Cabrales, Sotres ofrece unas vistas inigualables de las majestuosas cumbres de los Picos de Europa. Este encantador pueblo, con sus casas de piedra, se ha convertido en un destino imprescindible para los amantes del montañismo y la naturaleza. Los visitantes llegan a Sotres buscando tranquilidad y buenas rutas de montaña, con numerosos senderos recuperados por los vecinos en los últimos años. Hay cuatro hoteles, un albergue, tres bares, once casas rurales, dos tiendas y un bar–tienda. La población, al contrario que en otros núcleos rurales, no está especialmente envejecida. Los vecinos calculan que la media de edad oscila entre los 50 y los 60 años. Eso sí, los niños en edad escolar no llegan a seis.

Nevada en Sotres / Alfonso Tomás

Turismo, ganadería y queserías

Esta localidad del oriente de la región, ubicada a unas dos horas en coche de Oviedo y Gijón, está en plena transformación económica, con la industria del turismo compitiendo ya con la ganadería y las queserías como principales fuentes de riqueza.

"Tenemos que mirar algo más por él, porque va a más y tiene mucha importancia", aseguró recientemente Jessica López, propietaria de una quesería y a su vez presidenta Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida "Cabrales", otra de las señas de identidad del concejo. En la actualidad en el pueblo hay dos queserías y una ganadería. Sotres, según calculan los vecinos, tiene unos sesenta habitantes durante el invierno. Por el verano son 200, con el turismo, especialmente el extranjero, al alza.

Sotres / MIKI LOPEZ

Retorno de población

En el pueblo se ha producido, además, una "gran operación retorno". Así la definen sus propios habitantes, que explican cómo, en los últimos años, el pueblo de Cabrales está asistiendo al regreso de jóvenes, de entre 30 y 40 años, que se fueron en su día y ahora quieren regresar.