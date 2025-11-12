Ribadesella reabre al tráfico la calle Comercio y cerrará un mes un tramo de la Gran Vía
El Ayuntamiento
Tras finalizar los trabajos de impresión del aglomerado del vial central de la calle Comercio, y a falta de algunos remates, el Ayuntamiento de Ribadesella la abrirá al tráfico este jueves 13, a las 8.00 horas. Las obras de semipeatonalización de la calle forman parte de las actuaciones incluidas en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, financiado por fondos europeos Next Generation EU.
La calle Comercio se cerró el pasado 9 de septiembre y ha permanecido poco más de dos meses cerrada al tráfico por las obras. La ejecución de los trabajos incluyó el centrado del carril y la ampliación de una de las aceras, que tenía menor anchura que la otra, quedando un espacio amplio a ambos lados del vial para que los peatones caminen con seguridad, entre otras actuaciones.
Prohibido aparcar
También se han retirado los topes que había en las plazas de aparcamiento y que ocasionaban accidentes a los viandantes. No se podrá aparcar en toda la calle, pero sí estará habilitado a la altura de la Plaza Nueva un tramo para la carga y descarga. A partir de ahora se actuará para realizar diferentes remates, entre ellos la colocación de árboles y de mobiliario urbano. Serán encinas.
Asimismo, se han replantado los naranjos que existían en esta calle. "Estas obras supondrán una revitalización y mejora sustancial de la calle y del comercio local, además de una ampliación de la zona peatonal en el centro de la villa, algo que incidirá positivamente en la calidad de vida de los vecinos", comentó el concejal de Obras y Servicios, Alejandro Alonso.
Obras en la Gran Vía
Una vez abierta la calle Comercio, se cerrará un tramo de la Gran Vía, concretamente el que va desde la calle Manuel Caso de la Villa hasta la plaza Reina María Cristina, durante aproximadamente un mes, para igualar el vial a la altura de las aceras, pudiendo utilizar el itinerario alternativo por la calle Manuel Fernández Juncos, con las restricciones habituales.
