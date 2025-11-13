La borrasca "Claudia" deja en Asturias la segunda racha de viento más fuerte de España: 151 kilómetros por hora

La borrasca "Claudia" sopla con fuerza en Asturias. La segunda racha de viento más fuerte de España ha sido registrada este jueves en Vega de Ario, en los Picos de Europa: 151 kilómetros por hora a las 12.30 horas. La mayor de todo el país también está en la Cordillera Cantábrica: 157 en Cabaña Verónica, en Cantabria. Por su parte, la tercera, de 149 km/h, se contabilizó en Asturias, en Vega de Urriellu.

La Cordillera y los Picos están alerta naranja hasta las 23.59 horas por rachas muy fuertes de viento sur. Como consecuencia de ello, el 112 de Asturias ha lanzado un aviso especial a la población: "En su vivienda, cierre puertas y ventanas y retire todos los objetos que puedan caer a la calle. En el exterior, aléjese de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse. En el campo o la montaña, evita subir a lugares altos o expuestos al viento. En la carretera, extrema las precauciones por posibles obstáculos en la vía".

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy "cielos nubosos, precipitaciones débiles desde la mañana, más probables y persistentes en vertientes sur de las áreas montañosas, dispersándose al llegar al litoral". Pese al mal tiempo, hay bochorno como en días anteriores. Las máximas de este jueves son de 24,1 grados en Colunga, 23,6 en Gijón, 21,7 en el Cabo Peñas y 20,8 en Llanes y Oviedo.

Pronóstico para el fin de semana

Mañana, jueves, la alerta por fuertes vientos (pero amarilla en vez de naranja) continuará hasta las 8 de la mañana en la Cordillera y los Picos. Se esperan "lluvias débiles y chubascos que serán más intensos y persistentes en la mitad sur durante la primera mitad del día. Temperaturas mínimas en descenso en la Cordillera y sin cambios o en ligero descenso en el resto; máximas sin cambios o en ligero descenso".

Para el sábado, la Aemet pronostica "cielos cubiertos, lluvias débiles en áreas montañosas, disminuyendo su probabilidad en áreas próximas al litoral". Las temperaturas se mantendrán sin cambios, con máximas que rondarán los 20 grados, y el viento ya parece que amaina. El domingo, el menú meteorológico será muy parecido: "Predominio de cielos nubosos, no se descartan lluvias débiles en áreas montañosas, siendo menos probables en zonas de interior y áreas costeras. Temperaturas mínimas en ligero a moderado descenso y máximas sin cambios".