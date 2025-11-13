Constituida la asociación "Juntos por Cangas", con el objetivo de "dar voz a los pueblos y barrios olvidados del concejo"

Bajo el nombre “Juntos por Cangas”, un grupo de vecinos y vecinas independientes y plurales ha decidido unirse para impulsar un nuevo movimiento ciudadano que pretende dar voz a los pueblos y barrios que, según afirman, “han sido olvidados durante demasiado tiempo” por las instituciones municipales.

La asociación, formada por personas de diferentes sensibilidades políticas y procedencias, surge con un objetivo claro: reivindicar un cambio de rumbo en Cangas de Onís y romper con el conformismo que, a su juicio, se ha instalado en el municipio. “Queremos que Cangas de Onís salga del estado de confort en el que lleva años y dé un paso decidido hacia el futuro”, afirman desde la asociación.

Durante el último año, "Juntos por Cangas" ha estado trabajando en la elaboración de un programa con diferentes propuestas y alternativas para el desarrollo del concejo. Dicho programa se irá presentando públicamente a lo largo de los próximos meses, con la intención de que el Ayuntamiento lo tenga en cuenta y pueda ejecutar parte de sus planteamientos en los dos años de mandato que restan, muchas de estas propuestas no requieren inversión, sino voluntad.

"Un olvido total y absoluto"

Entre las prioridades del colectivo se encuentra la atención a los pueblos y zonas rurales del concejo que, aseguran, “viven en un olvido total y absoluto”. En los últimos meses se han reunido con vecinos de Intriago, Taranu, Les Roces, Tornín, Caño y otras parroquias donde la falta de inversión y mantenimiento es una queja recurrente. También han recogido demandas en varios barrios de la propia capital, como Contranquil, Cangas de Arriba, la carretera de Caño, El Borinquen, El Fondón y la Calzada de Ponga, donde denuncian carencias en infraestructuras básicas y servicios municipales.

Además, la asociación pone el foco en el futuro de la juventud canguesa. “Queremos que nuestros jóvenes no tengan que marcharse en busca de oportunidades fuera del concejo. Cangas de Onís tiene potencial, pero necesita un proyecto de futuro que mire más allá del turismo y que piense también en quienes viven aquí todo el año”, señalan sus portavoces.

Juntos por Cangas se presenta como “aire fresco” en el panorama social y político del municipio y afirma estar dispuesta a colaborar con todas las fuerzas y entidades “que realmente quieran que Cangas avance y que los pueblos y barrios olvidados vuelvan a sentirse parte del concejo”.

El órgano de dirección de la asociación se estructura bajo un modelo circular, innovador y participativo, en el cual todas las personas integrantes disponen de voz y voto en condiciones de igualdad. Dicho órgano está conformado por: Mino Antuña, Mara González, Ignacio Tejuca, Juan Cayarga, Gema García, Elpidia Quintana, Sonia Cachot, e Isabel Cayarga