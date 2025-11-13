La FSA-PSOE juzga inaceptables las declaraciones del PP asturiano sobre el alcalde que logró una plaza municipal y exige responsabilidades políticas

El secretario de Organización de la Federación Socialista Asturiana (FSA), Luis Ramón Fernández Huerga, considera “absolutamente inaceptables” las declaraciones del presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, que ha calificado como un simple “error administrativo” lo que el PSOE califica de "intento del alcalde de Ribadesella, Paulo García, de adjudicarse una plaza municipal a sí mismo, un hecho que ha sido anulado por una sentencia judicial".

Huerga destaca que la sentencia es "contundente", al resaltar que fue el Alcalde quien designó en exclusiva al tribunal que calificó a los candidatos. Por eso indica que la intervención de Paulo García fue "decisiva". El dirigente socialista apunta asimismo que la sentencia "no habla de 'error administrativo' y sí de una participación de Paulo García 'determinante en este vergonzoso proceso'".

"No es un error burocrático"

"No es un error burocrático, sino una actuación de extrema gravedad: un alcalde que, utilizando su posición institucional, trató de beneficiarse personalmente en un proceso en el que él mismo designó a las personas que evaluaron sus méritos y los del resto de candidatos", indica Huerga.

Según el secretario de Organización, de la FSA la justicia ha sido clara al anular el procedimiento y lo que a su juicio corresponde ahora "no es restarle importancia ni 'subsanar errores', sino asumir responsabilidades políticas y éticas. Resulta alarmante que el máximo responsable del PP en Asturias pretenda banalizar una conducta que atenta directamente contra los principios básicos de imparcialidad y ejemplaridad que deben regir la gestión pública", remarca Huerga.

Por todo ello, la FSA-PSOE reitera su petición de dimisión inmediata de Paulo García y reclama a Álvaro Queipo que deje de "amparar comportamientos impropios de la función pública. El error de verdad es pensar que Queipo actuaría exigiendo responsabilidades políticas a un alcalde de su propio partido", finaliza Huerga.