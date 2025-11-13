"I love Llastres", el eslogan que presidirá el casco histórico de la villa marinera a partir de 2026
El puerto de Lastres estrena "letronas": objetivo, reforzar la identidad local y contribuir a la promoción turística
J. Quince
El puerto de Lastres luce desde esta misma semana unas nuevas letras gigantes con el nombre oficial del pueblo, Llastres, una actuación promovida por el Ayuntamiento de Colunga que se enmarca dentro del proyecto "Llastres en grande: letras que cuentan una historia" y que cuenta con cofinanciación de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias a través de las ayudas del Grupo de Acción Local de Pesca.
La subvención asciende a 20.350 euros, distribuidos en dos anualidades, dentro de las Estrategias de Desarrollo Local Participativo destinadas a entidades locales.
El alcalde de Colunga, José Ángel Toyos, explicó que la instalación de las "letronas" busca reforzar la identidad local y contribuir a la promoción turística de Llastres, vinculando la intervención con el patrimonio cultural y marinero de la villa.
El proyecto incluye, además, una segunda fase prevista para 2026, en la que se instalarán letras de menor tamaño en el casco histórico, adaptadas al entorno tradicional e incorporando el eslogan "I love Llastres".
- Emergencias pone en alerta a todos los asturianos: 'Cierre ventanas y puertas, y aléjese de cornisas, muros y árboles
- El templo de la hostelería asturiana que cerrará sus puertas a finales de año: 'Es mucho más que una sidrería, es un verdadero centro cultural de Avilés
- Muere un hombre en un accidente de madrugada en Grado: un vigilante encontró el coche en la carretera y llamó a Emergencias
- Gran despliegue por el monte para encontrar a Tomasín, 'el rambo de Tineo': sus últimas palabras antes de desaparecer y la preocupación porque 'ya no está como para dormir a la intemperie
- El pueblo asturiano de Banksy: esta es la original y desconocida aldea llena de retratos de sus vecinos en puertas, ventanas y fachadas
- Largas filas en Lidl para hacerse con la aspiradora cuadrada que cabe en una mano y deja bordes de ventanas, mesas y suelos, nuevos: despídete de frotar
- Los narcos dominicanos instalados en Gijón, la primera Crime as a Service (CaaS) en España, ofrecían sus “servicios” a bandas de todo el país: “vuelcos”, “amarres”, “dar piso”…
- Aterriza por tiempo limitado en Lidl la mopa de vapor low cost que deja desde moquetas a ventanas y persianas como recién compradas