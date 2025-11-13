"I love Llastres", el eslogan que presidirá el casco histórico de la villa marinera a partir de 2026

El puerto de Lastres luce desde esta misma semana unas nuevas letras gigantes con el nombre oficial del pueblo, Llastres, una actuación promovida por el Ayuntamiento de Colunga que se enmarca dentro del proyecto "Llastres en grande: letras que cuentan una historia" y que cuenta con cofinanciación de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias a través de las ayudas del Grupo de Acción Local de Pesca.

La subvención asciende a 20.350 euros, distribuidos en dos anualidades, dentro de las Estrategias de Desarrollo Local Participativo destinadas a entidades locales.

El alcalde de Colunga, José Ángel Toyos, explicó que la instalación de las "letronas" busca reforzar la identidad local y contribuir a la promoción turística de Llastres, vinculando la intervención con el patrimonio cultural y marinero de la villa.

El proyecto incluye, además, una segunda fase prevista para 2026, en la que se instalarán letras de menor tamaño en el casco histórico, adaptadas al entorno tradicional e incorporando el eslogan "I love Llastres".