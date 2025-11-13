Mariló Montero, Torito, José Manuel Parada, Miguel Torres... ¿Qué hacen todos estos famosos (y juntos) en Asturias?

Mariló Montero, Torito, José Manuel Parada, Miguel Torres, Juanjo Bona... Todos estos famosos estuvieron recientemente en Asturias y juntos. ¿El motivo? La celebración de la semifinal de MasterChef Celebrity en Arriondas, en Casa Marcial, el restaurante de tres estrellas Michelin que dirige el afamado chef Nacho Manzano.

Los concursantes, junto a los jueces, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera, viajaron hasta este bello rincón de Asturias para celebrar una de las últimas pruebas de exteriores del concurso antes de su gran final. Allí, en un marco de naturaleza incomparable, Parada tuvo que hacer de capitán de los dos equipos: Mariló y Torito, por un lado; y Juanjo y Miguel, por otro. Los aspirantes famosos entraron en las cocinas de Casa Marcial, un templo de alta cocina en Asturias. Prueba de ello es que es el único restaurante del Principado (y el primero) en tener tres estrellas Michelin.

Con Nacho Manzano y Judith Naves

Además de Manzano, con los concursantes estuvo la joven Judith Naves, al frente de la empresa agroalimentaria Astursabor, con sede en Siero, pionera en conservas de razas autóctonas. "Ayer en RTVE se emitió el programa de MasterChef Celebrity 10 que se grabó en Arriondas con el gran Nacho Manzano. Nosotros hemos podido estar dentro de esta intensísima jornada de rodaje dando apoyo con comidas dentro y fuera de las grabaciones", escribió Judit en redes sociales, junto a varias fotos con Mariló Montero y Miguel Torres, exfutbolista y pareja actual de la actriz asturiana Paula Echevarría.

Un "auténtico regalo"

"Queremos dar gracias a todo el equipo de Casa Marcial por el trato recibido en sus instalaciones durante la grabación", añadió la joven emprendedora. También Miguel Torres en Instagram compartió en redes sociales su escapada a Asturias y celebró su clasificación para la gran final. "Vivir la semifinal en Casa Marcial, el restaurante de Nacho Manzano, en una zona espectacular de Asturias, fue un auténtico regalo: una cocina increíble, un entorno mágico y una experiencia que nunca olvidaré", señaló el exfutbolista.

Además de Torres, aspiran a ganar MasterChef Celebrity Mariló Montero, Torito y Juanjo Bona. Eso significa que en el último el expulsado fue el presentador José Manuel Parada.