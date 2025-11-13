Nuevos cortes de tráfico en el puente de Ribadesella: estos son los días y los horarios
En estos periodos se permitirá el paso peatonal y de emergencias sobre el tablero del paso sobre la ría del Sella
Las obras para la rehabilitación estructural y funcional del puente sobre la ría del Sella, situado en el kilómetro 3 de la carretera N-632 (Ribadesella-Canero), siguen avanzando. Para estos trabajos, que impulsa el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, se ha destinado una inversión de 7,74 millones de euros (IVA incluido).
Tal y como ha ocurrido en anteriores ocasiones (la última este mismo jueves), para garantizar la seguridad tanto de trabajadores como de usuarios, durante la ejecución de estos trabajos serán necesarios los siguientes cortes totales puntuales:
- Martes 18 de noviembre de 9:00 a 13:00 horas, para el hormigonado de la limpieza en la pila 5.
- Jueves 23 de octubre de 9:00 a 13:00 horas, para el hormigonado de la limpieza en la pila 6.
En estos periodos se permitirá el paso peatonal sobre el tablero del puente y también el paso a emergencias, previa disposición de la maquinaria para garantizar la seguridad. El itinerario alternativo previsto durante estos periodos será la autovía A-8, entre los enlaces de Lloviu (kilómetro 319) y Pando/Bones (kilómetro 326).
La ejecución del proyecto, prometido hace 20 años, licitado varias veces y adjudicado en 2022, acumula tres años de retraso. Los trabajos obligarán a cortar el puente al tráfico rodado durante 15 semanas en los próximos meses.
