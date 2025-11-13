Parres celebra la semana de la Infancia con actividades para sensibilizar sobre los derechos de los niños y niñas

El Ayuntamiento de Parres se suma a la conmemoración del Día Universal de los Derechos de la Infancia, que se celebra el jueves 20 de noviembre, con un amplio programa de actividades que se desarrollará a lo largo de toda la próxima semana. El objetivo es visibilizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, reconocer los avances logrados y poner el foco en aquellos menores que aún vive en situación de vulnerabilidad.

La Semana de la Infancia arrancará el lunes 17 de noviembre con la inauguración de la exposición "Los Derechos de la Infancia y la Adolescencia", una muestra de UNICEF que podrá visitarse en la Casa de Cultura "Benito Pérez Galdós" a partir de las 17:00 horas. La exposición se complementará con los trabajos realizados por el alumnado del colegio Río Sella, elaborados en los talleres de participación organizados en el centro.

El martes 18, también a las cinco de la tarde, tendrá lugar una charla-coloquio con Carlota Rivas Vega, autora del libro "Los adultos no existen", en la que abordará la violencia de género desde la mirada infantil. El miércoles será el turno del escape room literario centrado en los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, una propuesta lúdica que combina aprendizaje y diversión.

Durante el resto de la semana, el programa incluirá cuentacuentos, juegos, gymkhanas y otras actividades destinadas a distintos grupos de edad. La agenda se cerrará el sábado 22 con un programa especial en Ocio Joven.