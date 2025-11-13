El PP asturiano arropa al alcalde que participó en un proceso en el que logró una plaza municipal: "Fue un error administrativo, se subsanará y ya dio explicaciones suficientes"

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha arropado este jueves al alcalde de Ribadesella, Paulo García, quien participó en una tramitación en la que consiguió un empleo municipal (encargado de obras). El dirigente popular ha destacado que lo que la sentencia que anuló la adjudicación de esa plaza a Paulo García indica es que hubo "un error administrativo", y que lo que procede es "subsanarlo".

Según Queipo, el alcalde riosellano ya ofreció "explicaciones suficientes" y añadió que "la cuestión" es "retrotraerse en el procedimiento" y "hacer las cosas como la jueza ha ordenado y cumplir con la sentencia, que es lo que vamos a hacer".

Sobre la oportunidad de que el regidor se presentara a ese puesto de trabajo (lo hizo antes de presentarse como candidato a la Alcaldía), Álvaro Queipo ha dicho: "Yo creo que lo que hay que hacer es que los procesos administrativos se cumplan en base a la ley y cuando se señala que hay un error subsanarlo. Eso es lo que van a hacer en Ribadesella".

"Campaña de desprestigio"

La intervención de Queipo en este caso se produce días después de que el PSOE, la FSA y Pueblu exigieran la dimisión de Paulo García, al considerar que maniobró para conseguir el empleo municipal. El regidor lo ha negado taxativamente.

Antes ya se había manifestado sobre este asunto la secretaria general del PP de Asturias, Beatriz Llaneza, quien acusó a la FSA de "manipular la realidad, impulsando una campaña de desprestigio hacia el alcalde Ribadesella" para "para tapar el escándalo de las obras del puente".

Un "circo mediático"

Paulo García, por su lado, emitió tras la sentencia un extenso comunicado en el que reconoció "un defecto de forma en un trámite administrativo", pero subrayó que su intervención "no influyó en absoluto en el resultado final".

El Alcalde anunció que no recurriría el fallo en aras de la "transparencia", para no alargar el proceso y para "cortar el circo mediático que quieren orquestar desde el PSOE en torno a mi persona para utilizarlo políticamente, con el único fin de dañar mi imagen pública, la de este ayuntamiento y la de Ribadesella".

"No me preocupa la plaza, de la que no he tomado posesión. Para mí es de vital importancia que haya total claridad, sabiendo que no interferí en ningún momento en el proceso, ni del procedimiento", señaló el regidor, quien añadió: "Firmé decenas de designaciones de tribunales en los procesos de estabilización de este ayuntamiento y, en todos los casos, fue un trámite administrativo, no teniendo nada que ver en su conformación"".

"Las normas las hizo el PSOE"

Yo no sugerí a un solo miembro, ni moví ni una coma de la designación que me presentaron a la firma, era un mero trámite", apuntó Paulo García. "Entre esas designaciones que firmé, estaba también el tribunal de un proceso de estabilización al que me presenté cuando no era alcalde (en 2022) y en el que no tenía inicialmente ninguna posibilidad, por las puntuaciones de los primeros aspirantes que más tarde, y contra todo pronóstico, decidieron renunciar", añadió.

El regidor destacó que el proceso que concluyó otorgándole la plaza de encargado de obras "se rigió, de principio a fin, por las normas que hizo el PSOE". "Yo no hice las bases del proceso, no tuve información del procedimiento, ni yo ni nadie podría prever que los candidatos con la mejor puntuación, los dos, fuesen a renunciar por distintos motivos; y tampoco decidí que el orden alfabético de la primera letra del apellido definiese quién estabilizaba de los dos aspirantes que estábamos igualados a puntos", explicó el alcalde riosellano."Todo eso, al igual que mi inclusión en la lista de admitidos en el proceso de estabilización, lo decidió el PSOE.

"La limpieza está a la vista de todo el mundo"

Insistió en que fue "un trámite ordinario que no influyó en absoluto en el resultado final. Solo hay que ver que yo no obtuve la mayor puntuación, ni siquiera la segunda mejor. No fui el primero, ni el segundo y solo las decisiones personales del primer y el segundo aspirante, uno por prejubilación y otro por estabilizar en otra administración, dieron lugar a la situación que se dio finalmente", explicó.

"La limpieza de este proceso está a la vista de todo el mundo, y así lo demuestra la ausencia de recursos por parte de los aspirantes, ni siquiera por la persona que quedó empatada conmigo a puntos. No ha habido ni una reclamación, ni una impugnación, nada", prosiguió Paulo García.

García aseguró en el comunicado que en cuanto vio que tenía posibilidades tras la renuncia de dos candidatos, delegó la firma en la que era teniente de alcalde en aquel momento. "Que yo hubiera firmado o no, no cambiaría el resultado del proceso de estabilización", finalizó. La sentencia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo número 4 de Oviedo, fue consecuencia de un recurso presentado por el exalcalde de Ribadesella Ramón Canal, actual portavoz municipal del PSOE.