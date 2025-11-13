Así será el "lifting" que se aplicará este invierno al emblemático paseo de San Pedro de Llanes
Los trabajos han sido licitados en más de 136.000 euros y con un plazo de ejecución de dos meses
El Ayuntamiento de Llanes, a través de la Concejalía de Turismo que dirige Aurora Aguilar, ha licitado de las obras para la recuperación integral del paseo de San Pedro, uno de los enclaves más emblemáticos del municipio. El proyecto cuenta con un presupuesto base de licitación de 136.127,69 euros y un plazo de ejecución de dos meses.
El objeto del contrato incluye la recuperación del césped natural, la mejora del sistema de riego y la instalación de nuevo mobiliario urbano, con el objetivo de mejorar la experiencia de vecinos y visitantes y reforzar la imagen de Llanes como destino turístico de calidad.
Un símbolo de Llanes
Según ha destacado Aurora Aguilar, el paseo de San Pedro es ""un símbolo de Llanes, y su recuperación forma parte del compromiso de este equipo de gobierno con la conservación del patrimonio natural y la mejora de los espacios públicos más representativos del concejo".
Esta actuación se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), que impulsa diferentes proyectos para modernizar y poner en valor los recursos turísticos del municipio de manera sostenible y respetuosa con el entorno.
