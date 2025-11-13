Los trabajos del Ayuntamiento en el Cine Colón de Cangas de Onís fueron legales, dictamina Cultura

El Gobierno del Principado ha dictaminado que las actuaciones realizadas en el interior del Cine Colón por el Ayuntamiento de Cangas de Onís fueron trabajos técnicos de inspección y conservación, ajustados a la normativa patrimonial y, por lo tanto, legales, según una comunicación del Servicio de Patrimonio Cultural, a la que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA.

El dictamen, emitido tras una denuncia presentada por Vox, "desmonta así las acusaciones vertidas por este edil, quien había afirmado falsamente que se estaban ejecutando obras sin autorización", señaló el alcalde, José Manuel González Castro (PP).

El documento oficial, aprobado por la Comisión Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias, detalla que las intervenciones consistieron en catas, ensayos de materiales y desmontajes parciales para analizar el estado estructural del inmueble, en el marco de la redacción del anteproyecto de rehabilitación del edificio.

Actuaciones reversibles

El informe reconoce expresamente que las actuaciones realizadas "se encuentran dentro del deber legal de conocimiento técnico y conservación responsable del inmueble protegido", dejando claro que no se trataba de obras ilegales ni de alteraciones del patrimonio.

"Se trata de actuaciones auxiliares de carácter técnico de inspección, toma de muestras y acceso a elementos estructurales para conocer el estado actual de la edificación de cara a la rehabilitación del edificio para el que se está redactando un anteproyecto. Las intervenciones incluyen más de veinte catas en vigas, pilares y otros elementos estructurales de hormigón, catas en forjados, ensayos de carbonatación, extracción de muestras de hormigón, extracción de probetas testigo, desmontaje parcial de butacas y pavimento de patio de butacas para inspección de estructura de cubierta. Dichas actuaciones serían reversibles e integradas en ámbito de un estudio previo", recoge el informe del Principado.

Durante la inspección, realizada el 10 de septiembre, el Principado comprobó que las butacas y el pavimento del patio se hallaban gravemente afectados por insectos xilófagos, motivo por el cual se requerirá un estudio específico antes de su reposición. El resultado de los análisis realizados por el Ayuntamiento serán remitidos a la Consejería de Cultura para su valoración y seguimiento, tal y como establece el procedimiento habitual.

"Estrategia de oposición destructiva"

"Una vez más, queda demostrado que las denuncias impulsadas por Vox y su concejal en Cangas de Onís responden a una estrategia de oposición destructiva, basada en acusaciones infundadas que buscan entorpecer proyectos de interés general como la recuperación del Cine Colón, símbolo del patrimonio y la identidad local", destacó el regidor.

El documento del Principado no impone sanción alguna, y se limita a requerir la reposición de los elementos desmontados y la remisión de informes técnicos complementarios, "actuaciones habituales en cualquier fase de control y seguimiento de bienes del Patrimonio Cultural de Asturias".

"Este informe confirma que el Ayuntamiento ha actuado correctamente, con rigor técnico y dentro de la legalidad. Nuestro compromiso con el patrimonio y con el futuro cultural de Cangas de Onís es absoluto", destacó el Alcalde.

Um ediificio con protección integral

El equipo de gobierno reitera su "compromiso con la transparencia, la legalidad y la conservación del patrimonio cultural del municipio", así como "con la protección, conservación y recuperación del patrimonio histórico local", y anuncia que seguirá trabajando de manera coordinada con el Principado "para que el Cine Colón recupere su función como espacio cultural de referencia al servicio de los vecinos y vecinas del municipio".

El Cine Colón está incluido en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias junto con otros 23 cinematógrafos, por lo que es de aplicación el régimen urbanístico de protección integral.