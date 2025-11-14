Alarma por un aparatoso incendio en Colunga: los bomberos vigilan la situación, que por ahora no entraña gran peligro
Una empresa forestal y un guarda del medio natural apoyaN en las labores de control del foco
J. V.
Un escandaloso incendio en Loroñe (Colunga) ha causado alarma a última de este viernes entre quienes han visto en la zona las llamas, también visibles desde Caravia. Los bomberos del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) están vigilando la situación, que por ahora no entraña peligro para personas o bienes materiales importantes, pese a lo aparatoso que es el foco.
A la zona se desplazaron, ya entrada la noche, tres bomberos, una empresa forestal y un guarda del medio natural para tener el fuego controlado y ante la extrema dificultad de meter medios de extinción en esa zona por la noche.
- Hallan muerta a una joven de 21 años en Gijón
- Los dos nuevos destinos (y quizá un tercero) a los que aspira el aeropuerto de Asturias
- El mejor cocido madrileño se come en Asturias a 1.526 metros de altitud: garbanzo de Ávila, compango de Tineo y embutidos del Suroccidente
- Muere un hombre en un accidente de madrugada en Grado: un vigilante encontró el coche en la carretera y llamó a Emergencias
- Llega al Lidl la lámpara de pared para leer en la cama más buscada del momento (y por solo 7,99 euros)
- La víctima mortal de Anzo, un moscón de 33 años, se salió de la calzada y chocó contra un muro
- Los motivos de la detención de un comerciante en el Parchís en Gijón: hurto de ropa valorada en 7.000 euros
- El moscón fallecido tras chocar contra un muro iba a Trubia a recoger su camión de trabajo: 'Estamos destrozados