Alarma por un aparatoso incendio en Colunga: los bomberos vigilan la situación, que por ahora no entraña gran peligro

Un escandaloso incendio en Loroñe (Colunga) ha causado alarma a última de este viernes entre quienes han visto en la zona las llamas, también visibles desde Caravia. Los bomberos del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) están vigilando la situación, que por ahora no entraña peligro para personas o bienes materiales importantes, pese a lo aparatoso que es el foco.

A la zona se desplazaron, ya entrada la noche, tres bomberos, una empresa forestal y un guarda del medio natural para tener el fuego controlado y ante la extrema dificultad de meter medios de extinción en esa zona por la noche.