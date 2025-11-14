Cangas de Onís estudia mejorar la seguridad las entradas a la ciudad

El Ayuntamiento de Cangas de Onís, presidido por José Manuel González Castro, se encuentra estos días centrado, y en coordinación con la Policía Local y también con la Oficina Técnica Municipal, para tratar mejorar las entradas por la avenida de Castilla (travesía N-625) y por el barrio de La Morra (AS-114) a la capital del concejo.

"En la avenida de Castilla hemos realizado una consulta a la Demarcación de Carreteras al ser titulares de la vía y poder controlar la velocidad de los vehículos a la ciudad", apuntó el regidor González Castro, añadiendo que en La Morra están "analizando posible mejoras para el peatón con la incorporación de un nuevo paso de peatones".