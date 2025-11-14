Ya hay fecha para el encendido del alumbrado navideño de Cangas de Onís
"Cangas vuelve a brillar con fuerza", destaca el alcalde, José Manuel González
Cuenta atrás. El encendido oficial del espectacular alumbrado de Navidad en Cangas de Onís tendrá lugar el próximo 6 de diciembre, en los aledaños de El Puentón, a la vera del Sella, en la tarde del Día de la Constitución.
El Ayuntamiento firmó este año un nuevo contrato del alumbrado navideño, para una Navidad "más bonita, eficiente y sostenible. Más luz y más lugares: este año se iluminarán las calles de Cangas y también los dos pueblos con más población del concejo cien por ciento LED, lo que propicia menos consumo, menos emisiones, más respeto por el entorno. Además, con un diseño renovado para que cada Navidad sea única.
El contrato fue adjudicado por 93.983,46 euros y con una duración de cuatro años. "Cangas vuelve a brillar con fuerza. ¡La magia de la Navidad empieza aquí!", ha destacado el regidor, José Manuel González Castro.
- Emergencias pone en alerta a todos los asturianos: 'Cierre ventanas y puertas, y aléjese de cornisas, muros y árboles
- El templo de la hostelería asturiana que cerrará sus puertas a finales de año: 'Es mucho más que una sidrería, es un verdadero centro cultural de Avilés
- Muere un hombre en un accidente de madrugada en Grado: un vigilante encontró el coche en la carretera y llamó a Emergencias
- Gran despliegue por el monte para encontrar a Tomasín, 'el rambo de Tineo': sus últimas palabras antes de desaparecer y la preocupación porque 'ya no está como para dormir a la intemperie
- El pueblo asturiano de Banksy: esta es la original y desconocida aldea llena de retratos de sus vecinos en puertas, ventanas y fachadas
- Largas filas en Lidl para hacerse con la aspiradora cuadrada que cabe en una mano y deja bordes de ventanas, mesas y suelos, nuevos: despídete de frotar
- Los narcos dominicanos instalados en Gijón, la primera Crime as a Service (CaaS) en España, ofrecían sus “servicios” a bandas de todo el país: “vuelcos”, “amarres”, “dar piso”…
- Aterriza por tiempo limitado en Lidl la mopa de vapor low cost que deja desde moquetas a ventanas y persianas como recién compradas