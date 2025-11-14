Ya hay fecha para el encendido del alumbrado navideño de Cangas de Onís

Cuenta atrás. El encendido oficial del espectacular alumbrado de Navidad en Cangas de Onís tendrá lugar el próximo 6 de diciembre, en los aledaños de El Puentón, a la vera del Sella, en la tarde del Día de la Constitución.

El Ayuntamiento firmó este año un nuevo contrato del alumbrado navideño, para una Navidad "más bonita, eficiente y sostenible. Más luz y más lugares: este año se iluminarán las calles de Cangas y también los dos pueblos con más población del concejo cien por ciento LED, lo que propicia menos consumo, menos emisiones, más respeto por el entorno. Además, con un diseño renovado para que cada Navidad sea única.

El contrato fue adjudicado por 93.983,46 euros y con una duración de cuatro años. "Cangas vuelve a brillar con fuerza. ¡La magia de la Navidad empieza aquí!", ha destacado el regidor, José Manuel González Castro.