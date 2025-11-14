Justino Pérez, reelegido presidente del PP de Colunga
J. Quince
El Partido Popular de Colunga celebró este jueves su congreso local, un encuentro que culminó con la reelección de Justino Pérez como presidente de la formación conservadora en el concejo. El acto de clausura estuvo presido por el líder regional del PP, Álvaro Queipo, quien se desplazó hasta el concejo para respaldar a la dirección local.
Queipo afirmó durante su intervención que en Asturias "se palpa una voluntad de cambio" y aseguró que el partido está preparado para afrontarlo. Por su parte, Justino Pérez se comprometió a intensificar el trabajo político y el contacto con la ciudadanía colunguesa: "Seguiremos machacando con las propuestas del PP porque las vemos necesarias y buenas para Colunga, y porque tenemos que llegar a todos los vecinos". "Hay que pisar calle", sentenció Pérez.
