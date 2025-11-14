Luis de Luxán suma un nuevo reconocimiento en el certamen literario de "Tribuna Ciudadana"
El autor afincado en Porrúa repite éxito en la categoría de poesía para mayores de 65 años con su obra "Furtivos"
J. Quince
Luis de Luxán Meléndez, vecino de Porrúa, ha sido finalista en la tercera edición del certamen de microrrelatos y poemas para mayores de 65 años que organiza "Tribuna Ciudadana". El escritor se llevó el segundo premio participando en la categoría de poema con su obra "Furtivos", un texto original que, tal y como explica, nació como homenaje a un referente de la literatura asturiana: "Lo escribí pensando como punto de partida en Ángel González, pues en septiembre habría cumplido 100 años", señala.
Nacido en 1955 en Guadalajara, De Luxán reside en la localidad llanisca desde hace 35 años. Profesor de Lengua y Literatura ya jubilado, no es ajeno a los reconocimientos literarios, pues en 2023 obtuvo el primer premio en el mismo certamen, al que se presentaba por primera vez.
El acto de entrega tuvo lugar este jueves en el Salón de Actos de la Biblioteca de Asturias “Ramón Pérez de Ayala”, en Oviedo, y contó con la presencia del director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores, Enrique Rodríguez Nuño.
