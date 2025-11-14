Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Luis de Luxán suma un nuevo reconocimiento en el certamen literario de "Tribuna Ciudadana"

El autor afincado en Porrúa repite éxito en la categoría de poesía para mayores de 65 años con su obra "Furtivos"

Luis de Luxán

Luis de Luxán / J. Quince

J. Quince

Porrúa (Llanes)

Luis de Luxán Meléndez, vecino de Porrúa, ha sido finalista en la tercera edición del certamen de microrrelatos y poemas para mayores de 65 años que organiza "Tribuna Ciudadana". El escritor se llevó el segundo premio participando en la categoría de poema con su obra "Furtivos", un texto original que, tal y como explica, nació como homenaje a un referente de la literatura asturiana: "Lo escribí pensando como punto de partida en Ángel González, pues en septiembre habría cumplido 100 años", señala.

Nacido en 1955 en Guadalajara, De Luxán reside en la localidad llanisca desde hace 35 años. Profesor de Lengua y Literatura ya jubilado, no es ajeno a los reconocimientos literarios, pues en 2023 obtuvo el primer premio en el mismo certamen, al que se presentaba por primera vez.

El acto de entrega tuvo lugar este jueves en el Salón de Actos de la Biblioteca de Asturias “Ramón Pérez de Ayala”, en Oviedo, y contó con la presencia del director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores, Enrique Rodríguez Nuño.

Premiados del III Certamen de microrrelatos y poesía para mayores de 65 años de Tribuna Ciudadana

Premiados del III Certamen de microrrelatos y poesía para mayores de 65 años de Tribuna Ciudadana / R. J. Q.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan muerta a una joven de 21 años en Gijón
  2. El mejor cocido madrileño se come en Asturias a 1.526 metros de altitud: garbanzo de Ávila, compango de Tineo y embutidos del Suroccidente
  3. Los dos nuevos destinos (y quizá un tercero) a los que aspira el aeropuerto de Asturias
  4. Muere un hombre en un accidente de madrugada en Grado: un vigilante encontró el coche en la carretera y llamó a Emergencias
  5. La víctima mortal de Anzo, un moscón de 33 años, se salió de la calzada y chocó contra un muro
  6. Los motivos de la detención de un comerciante en el Parchís en Gijón: hurto de ropa valorada en 7.000 euros
  7. Estoy harto de echar currículums y no me sale nada': tienen más de 45 años, buscan trabajo en Asturias y ahora estas empresas tratan de ayudarles
  8. Largas filas en Lidl para hacerse con la aspiradora cuadrada que cabe en una mano y deja bordes de ventanas, mesas y suelos, nuevos: despídete de frotar

Canteli desliza que el Rector está dispuesto a trasladar Ciencias a Minas para facilitar la reunificación judicial de Oviedo

Canteli desliza que el Rector está dispuesto a trasladar Ciencias a Minas para facilitar la reunificación judicial de Oviedo

EN IMÁGENES: Los accionistas de Duro aprueban el plan de reestructuración

EN IMÁGENES: Los accionistas de Duro aprueban el plan de reestructuración

El BCE estima que la sobrevaloración de la vivienda en España se eleva ya al máximo en 16 años

El BCE estima que la sobrevaloración de la vivienda en España se eleva ya al máximo en 16 años

El Hospital Valle del Nalón, pionero en detectar diabetes en adolescentes

El Hospital Valle del Nalón, pionero en detectar diabetes en adolescentes

Luis de Luxán suma un nuevo reconocimiento en el certamen literario de "Tribuna Ciudadana"

Luis de Luxán suma un nuevo reconocimiento en el certamen literario de "Tribuna Ciudadana"

Ya es oficial: este es el nuevo entrenador del Avilés Femenino para tratar de lograr la permanencia

Ya es oficial: este es el nuevo entrenador del Avilés Femenino para tratar de lograr la permanencia

Aurora Beltrán y Nat Simons, dos rockeras robustas

Aurora Beltrán y Nat Simons, dos rockeras robustas

La alcaldesa de Llanera se pone la camiseta de "Talentos diversos" y destaca el gran trabajo de la fundación para favorecer la inclusión y el aprendizaje

La alcaldesa de Llanera se pone la camiseta de "Talentos diversos" y destaca el gran trabajo de la fundación para favorecer la inclusión y el aprendizaje
Tracking Pixel Contents