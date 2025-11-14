Las obras de peatonalización de la plaza del Cañón de Arriondas, a punto de comenzar

En estos próximos días darán inicio las ansiadas obras de Mejora de la Movilidad Turística de Arriondas, que incluye entre sus actuaciones la peatonalización de la céntrica plaza de Venancio Pando, más conocida por los lugareños como la plaza del Cañón, y que también se dotará de un nuevo aparcamiento para turismos (102 plazas). Ese proyecto está enmarcado en el convenio suscrito entre la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo del Gobierno del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Parres, y los trabajos serán ejecutados por la empresa Trabajos Salense SL y fueron licitadas meses atrás en 485.000 euros

Las obras permitirán aumentar la zona peatonal de los 600 metros cuadrados actuales a 1.600. Se mantendrá un carril para tráfico rodado para comunicar la zona con la calle El Salmón y para el acceso a los garajes existentes en la plaza. El carril tendrá un límite de velocidad de 30 kilómetros por hora.

El proyecto prevé eliminar todas las plazas de aparcamiento existentes en la plaza del Cañón. A cambio, se habilitarán 102 plazas en la zona de Santianes del Terrón. La peatonalización de la plaza de Venancio Pando fue licitada en 485.000 euros.

